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الأسير ايهم كممجي يرثي شقيقه الشهيد شأس

الجمعة 15 أبريل 2022 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير ايهم كممجي يرثي شقيقه الشهيد شأس



جنين/ سما/

كتب الأسير ايهم كممجي رثاء لشقيقه الشهيد شأس، الذي استشهد برصاص الاحتلال امس الأربعاء في جنين.

فيما يلي نص رسالة الأسير ايهم كممجي في رثاء اخيه:

بسم الله ، اللهم إني صائم ، بسم الله ، اللهم إني حر ، بسم الله اللهم إني أخو الشهيـــد .

يا أمي اعدي له فراشا من الورد ، إن شأس اليوم الشهيـــــد ، عانقيه عناقين وهبي إحداهما خالصا عني ،  بسم الله ، اللهم إني صائم ، بسم الله ، اللهم إني حر ، بسم الله اللهم إني أخو الشهيـــــد .

يا أمي اعدي له فراشا من تراب البلاد وانثري فوق العلم المضرج الزعتر  والريحان إنه موسم خصب وفير، بسم الله، الله اكبر.

يا أمي اعدي له وسائدا من الحنون والنرجس وانثري على علمه المضرج الميرمية و زعردي وإن صرختي يا امي واصرخي يا امي في وداعه باسمي واسمك واسم السنوات الطوال التي ابعدتني ولم تبعدني يا أمي، بسم الله، اللهم إني صائم، اللهم إني الأسير الحر أخو الشهيــــد.

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