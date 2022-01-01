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فيديو.. مانشستر سيتي يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد ويعبر إلى نصف النهائي

الخميس 14 أبريل 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد ويعبر إلى نصف النهائي



وكالات / سما /

انتهت مباراة القمة بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي، والتي أقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بفضل الانتصار الذي حققه على الروخي بلانكوس في مباراة الذهاب بهدف نظيف. ليضرب موعداً مع ريال مدريد الذي نجح في اجتياز عقبة تشيلسي يوم أمس الثلاثاء.

ونجح مانشستر سيتي في امتصاص حماس أتلتيكو مدريد خلال الربع ساعة الأول، وبدأ يفرض سيطرته على الملعب بشكل تدريجي. مُجبِراً الروخي بلانكوس على العودة إلى مناطقه الدفاعية.

وكانت الفرصة الأخطر في الشوط الأول من نصيب مانشستر سيتي، والتي تصدها فيها القائم لتسديدة إلكاي جوندوجان من داخل منطقة الجزاء، بينما لم يخلق أتلتيكو مدريد أي فرصة حقيقية على مرمى إدرسون.

وانقلبت الأمور رأساً على عقب في الشوط الثاني، حيث بات اتلتيكو مدريد هو المبادر للهجوم بحثاً عن تسجيل هدف يعيده للمباراة، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، لكن التسرع كان يسيطر على اللاعبين، الأمر الذي سمح لمانشستر سيتي بالتعامل مع جميع الهجمات.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث كان أتلتيكو مدريد على بعد مسافة قصيرة من هز شباك المرمى، لكن الفرص تواصلت بالضياع، قبل أن يشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه فيليبي بعد تدخله العنيف على فيل فودين. مما قتل حظوظ لويس سواريز ورفاقه في الوقت بدل الضائع.

#مانشستر سيتي #أتلتيكو مدريد #دوري أبطال أوروبا

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