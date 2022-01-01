تعرفي على "الأناقة الفوضوية": ستايل جديد في صيحات الموضة

وكالات / سما /

في الآونة الأخيرة، تضع الموضة بساطتها تحت المراقبة وقبل ذلك وُلد اتجاه أسلوبي جديد الأناقة "الفوضوية" يسود فيه الفائض جنباً إلى جنب مع الملابس ذات الطراز القديم، في هذا الصدد، ظلت الطليعة في خلق مظهر مثالي بمجرد ارتداء قميص أبيض وبنطلون جينز في الماضي.

كل هذا كان ناتجاً في الأصل عن الوباء الذي أنتج تأثيراً مرتداً في المظهر ولهذا تتحقق ظاهرة بندول الموضة وهي حركة تتأرجح فيها الصناعة من طرف إلى آخر، في لعبة الجماليات تلك، يقضي عام 2022 على الجمالية البسيطة جداً وفي حرصه على إعادة كتابة كل ما سبق، أي النغمات المحايدة في الثمانينات ومللي البساطة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

حالياً، هناك فائض يكمن في استخدام الألوان الزاهية للتغلب على الأوقات العصيبة للوباء، بالإضافة إلى ذلك، تشير الموضة إلى الباروك باعتباره اقتراحاً جيداً ولكن بعبارات أخرى تختلف عن تلكِ التي يتم التعامل معها تقليدياً في هذه الأثناء، ينشأ التطرف الذي يتجاوز ارتداء العديد من المجوهرات والتطريز الفاخر والأقمشة اللامعة.

إنه ليس التصميم بل التركيبة

في هذا الاتجاه المصمم الجديد، لا يهم تصميم الملابس نفسها كثيراً، بل طريقة دمجها، على سبيل المثال، يمكن أن يشمل المظهر نفسه بنطلون رياضي مع ثوب نوم مزهر ومعطف مبطن بالفرو حقيبة بها طباعة حيوانات وصندل.

وبالمثل، يمكنك إنشاء إطلالات مع ليجينز رياضية مع فتحة وتحت شورت وسترة اسكواش وجوارب مع نعال.

من ناحية أخرى، قد يكون هناك أيضاً مظهر يستخدم شورت برمودا وبلوزة ليوبارد مع قمة محبوكة وجوارب من الدانتيل وجوارب رياضية.

بمعنى آخر، لا يوجد ترتيب أو إجراء عندما يتعلق الأمر ببناء المظهر على أساس "Chaotic Chic"، الذي، بدلاً من ذلك، يراهن على ثورة كاملة من الملابس المرتبة عشوائياً والتي يجب أن تتناسب، مهما كانت، تماماً مثل الكولاج.

ومع ذلك، تُظهر فوضى الموضة هذه أيضاً القدرة على تحقيق بعض التعقل، نظراً لأنه يحتوي على شيء رومانسي في خلطاته، حيث يتم الجمع بين العديد من الملابس ذات الجوهر الجمالي الرومانسي والتي توفر جواً أكثر رقة للزي وبطريقة أو بأخرى، فهي تسمح بالحفاظ على الأنوثة.

تعكس الاتجاهات البيئات المجتمعية اليوم

في حين أن هذا صحيح، فإن الموضة ليست حالة منعزلة، لأن الاتجاهات تعكس كلاً من البيئات الاقتصادية والثقافية للمجتمع، فضلاً عن القيم الاجتماعية، تم التأكيد عليه من قبل "Jaehee Jung"، الطبيب المتخصص في علم نفس الموضة وسلوك المستهلك، في الواقع، أصبحت تقلبات بندول الموضة أكثر تواتراً وبالتالي، ستكون اتجاهات الموضة الفوضوية أكثر شيوعاً وستتأثر بالظواهر الاقتصادية والثقافية.

التأكيد على أنه بسبب وباء COVID-19، يُظهر المستهلكون في هذا الوقت رغبتهم في التعبير عن أنفسهم وهو ما يُنظر إليه في فائض الموضة واتجاهات التطرف السائدة بشكل متزايد، لذلك، إلى جانب الطليعة التي تريد تحقيقها، تبرز موضة الأناقة الفوضوية "Chaotic Chic" كحاجة إلى الفردية والتعبير عن الذات الذي يتجلى، أكثر من أي شيء آخر، في الأصغر سناً.

بفضل هذا الاتجاه الأسلوبي، هناك العديد من "ضحايا الموضة" الذين يؤكدون أن أسلوبهم قد ولد من جديد وبالتالي كونهم لمسة نهائية إبداعية محددة من خلال المظهر الملون والفوضوي فيما بينهم.

من جانبها، بفضل الحاجة إلى التعبير عن الذات وعفوية الأجيال الجديدة، تم التحقق من انتصار الألوان الزاهية بعد الوباء الذي يشير إلى الحاجة الحالية لتجربة أشياء جديدة.

وبهذه الطريقة، يُظهر الناس رغبتهم في الحفاظ على الأزياء التجريبية والهجينة والمراهنة على الخلطات وربط الملابس القديمة بأزياء الشارع.

إضافة إلى ذلك، فإن أهمية الشبكات الاجتماعية في العالم قد أثارت أيضاً الاهتمام بمتابعة التطرف في الموضة، نظراً لأنه، على سبيل المثال، ليس من المنطقي أن ترغب في التميز بزي أسود على TikTok.

الأمر الذي يفرض استخدام الألوان الزاهية والمخاليط الغريبة والتي يسهل تمييزها عن باقي المستخدمين.

يمتزج الطراز القديم تماماً مع الطرازات الجديدة أكثر

يعد الترويج الأخير للأسلوب الرجعي عاملاً رئيسياً أيضاً في اتجاه الموضة الجديد هذا.

لذا فإن التوسع في استخدام الأشياء القديمة أو الملابس التي تم الترويج لها أثناء الوباء ليس مفاجئاً.

يجمع هذا الاقتراح أيضاً جزءً من التاريخ، من خلال إحياء ملابس العقود التي يحتفظ الكثيرون بذكرياتها.

لذلك، فإن الأسلوب الرجعي له أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن نفسكِ هذا، بغض النظر عن اقتناء الملابس أو الأشياء المستعملة، لأن مصممي الأزياء على استعداد لارتداء الملابس المعاد بيعها، على وجه الخصوص.

بصرف النظر عن ذلك، تتميز حركة الموضة الفوضوية "Chaotic Chic" الجديدة أيضاً بتعظيم الجسم ونشر المظهر الشخصي، من أجل التعبير عن نفسها في البيئة الحالية بعد اجتياز COVID-19 ولديكِ إمكانية العودة إلى يوم لآخر بشكل منتظم.