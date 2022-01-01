3 طرق بسيطة لاختصار رابط URL وتسهيل مشاركته

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يمكن أن تصبح عناوين URL طويلة وغير عملية، فمتوسط ​​عنوان الويب معقد للغاية بحيث لا يمكن كتابته يدويًا، وتميل عناوين URL إلى الظهور بشكل سيء عند كتابتها بالكامل، وإذا كنت تحاول تضمين عنوان URL في منشور تويتر، فستستخدم معظم عدد الأحرف المسموح به.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، هذا هو السبب في أن أدوات تقصير عناوين URL شائعة جدًا؛ وتتيح لك استخدام عنوان URL طويل وتحويله إلى عنوان ويب مضغوط ببضع ضغطات فقط، وعند استخدام أداة تقصير عناوين URL، تقوم الخدمة تلقائيًا بإعادة توجيه عنوان URL المختصر إلى عنوان الويب الصحيح الكامل.

لا يحتاج الشخص الذي يضغط على عنوان URL المختصر إلى معرفة أي شيء عن حقيقة أنه تم اختصاره؛ إنه يحدث تلقائيًا، وإليك كيفية تقصير عنوان URL باستخدام ثلاثة من أكثر مختصرات الويب شيوعًا.

كيفية تقصير URL باستخدام Bitly

يمكنك إنشاء عناوين URL مختصرة مجانًا باستخدام Bitly، ويمكن إنشاء حساب Bitly مجاني يمنحك الوصول إلى لوحة تحكم تتعقب جميع عناوين URL المختصرة وعدد مرات الضغط عليها، فإنه ملائم لإدارة عناوين URL القصيرة التي تنشئها.

1- انسخ عنوان URL الذي تريد اختصاره.

2- افتح Bitly في متصفح الويب الخاص بك.

3- الصق عنوان URL في حقل "اختصر الارتباط" واضغط على "تقصير".

4- اضغط فوق "نسخ" للحصول على عنوان URL الجديد.

كيفية تقصير عنوان URL باستخدام TinyURL

يعد TinyURL هو أداة تقصير شائعة أخرى لعناوين URL تمامًا مثل Bitly، وهو سهل الاستخدام إذا كنت تريد فقط إنشاء روابط أقصر بسرعة، وهذه البساطة هي التي تجعلها المفضلة لكثير من الناس، وإليك كيفية استخدام TinyURL:

1- انسخ عنوان URL الذي تريد اختصاره.

2- افتح TinyURL في متصفح الويب الخاص بك.

3- الصق عنوان URL في الحقل الموجود أسفل "أدخل عنوان URL طويلاً لإنشاء عنوان URL صغير".

4- إذا كنت ترغب في أن يتضمن عنوان URL المختصر عبارة معينة، ادخل ذلك في الحقل ضمن "تخصيص الارتباط الخاص بك"، أو يمكنك ترك الحقل فارغًا والسماح لـ Tinyurl بإنشاء عنوان ويب عشوائي لك.

5- اضغط فوق Make TinyURL!

6- سينشئ TinyURL بعد ذلك رابطًا مختصرًا جديدًا لك، ويمكنك مشاركته أو نسخه بالضغط فوق الزر "مشاركة" أو "نسخ" ، على التوالي.