عبايات مطرزة لاستقبال شهر رمضان

وكالات / سما /

جزءاً كبيراً من النساء يبحثن عن أجمل تصاميم العبايات المطرزة والمخصصة لشهر رمضان لتحاكي روح الشهر الفضيل ومناسباته التي تكثر بها زيارات الأهل والأصدقاء للإفطار أو السحور، فإليك أجمل التصاميم.

لا تتخلى أي أنثى أنيقة عن إطلالات اللون الأبيض والذهبي لإبراز تفاصيل شهر رمضان بأسلوب ناعم وفاخر مناسب لمختلف المشاوير، وقد ظهرت مدونة الموضة المصرية، حنان محمد، بفستان أبيض بقصة واسعة مصمم بلون حيادي مع عباية بيضاء باكمام واسعة وتطريزات اللون الذهبي في أطراف الأكمام، وأبرزت أناقتها بالاعتماد على القلادات الطويلة الذهبية، وانتعلت حذاءً بكعب ذهبي، وأكملت أناقتها بحجاب قطني أبيض وآخر باللون المشمشي البارد مصمم بربطة واسعة، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج الزهري المرتكز على الألوان الصارخة.

راف العتيبي بعباية سوداء مطرزة بالذهبي

لمظهر فاخر مناسب للإطلالات الليلية ويُبرز روح رمضان بشكل مختلف، لفتت أنظارنا مدونة الموضة السعودية ومصممة الأزياء، راف العتيبي، بعباية سوداء واسعة مصممة بخطين مزدوجين يتوسطهما أشكال الهلال الذهبية، مع حجاب أسود ناعم، وأكملت تفاصيل اناقتها بمكياج برونزي ناعم.

دينا سامي بإطلالة صيفية

لإطلالة صيفية لافتة ومناسبة لأجواء رمضان، ارتدت مدونة الموضة المصرية، دينا سامي، بأزياء بيضاء كاجوال مع عباية باللون الأزرق النيلي مصممة بخطوط مطرزة باللونين الفوشيا والتركواز على كامل التصميم وفي أطراف الأكمام، وتميزت بأكمام واسعة؛ لمنحها اناقة حيوية، مع حجاب أبيض، وانتعلت حذاءً رياضياً أبيض.

رهف الشامي بعباية بيضاء مطرزة

تحرص الكثيرات من النساء المحجبات في رمضان على اناقتهن بأسلوب فاخر في رمضان؛ ليحاكي خطوط الموضة، ويُبرز أسلوبهن، ومنه اختارت مدونة الموضة المصرية، رهف الشامي، عباية بيضاء مصممة بخصر ضيق مطرز بالفضي مع تطريزات أوراق الشجر في الأطراف ومنطقة الصدر، واعتمدت لجمالها حجاباً أبيض مع حذاء بكعب شفاف مطرز بالفضي.