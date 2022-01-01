الزراعة: سعر كيلو الدجاج فقط 17.5 شيكل وموجة الغلاء ستنتهي بعد أيام

رام الله / سما /

قال وزير الزراعة رياض العطاري، إن الوزارة ستعلن اليوم الأحد عن السعر الاسترشادي الذي قدمته لسعر كيلو الدجاج للمستلهك وهو فقط 17.5 شيكل كسقف أعلى، ويجب ضبط أي زيادة من قبل التجار على هذا السعر المعلن.

وأوضح عطاري أنه حاليا يوجد نقص في فلسطين بنصف مليون طير دجاج، ولكن سنشهد انخفاضا بالأسعار بدءاً من اليوم أو غدا.

وأوضح في حديث لاذاعة صوت فلسطين، أن ارتفاع اسعار الدجاج كان سببه انفلونزا الطيور التي ضربت عدة دول بالعالم بما فيها إسرائيل، وعكست نفسها على اسعار الطيور وبيض التفريخ الذي يتم تصديره من فرنسا وإسرائيل ودول العالم. فيما لم يسجل لدينا أي بؤرة لهذا المرض في فلسطين.

وتابع: "حالة النقص التي حدثت في إسرائيل ودول العالم المصدرة لبيض التفريخ جعلت هناك حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب".

وقال عطاري: "أؤكد أن هذه الأزمة أيضا مرتبطة بشكل اساسي بارتفاع مدخلات الانتاج، خاصة الاعلاف، التي زادت بنسبة لا تقل عن 30-35% نتيجة اجراءات كورونا وما يترتب على ذلك ارتفاع زيادة كلفة النقل".

وفيما يخص القطاع الزراعي، أوضح عطاري أن حالة الطقس شديد البرودة الذي مرت به فلسطين ترك اثرا سلبيا على انتاج الخضراوات وزيادة كلفة تربية الدواجن.

وأضاف: "برودة الطقس كان عاملا هاما في تخفيض عمليات الانتاج، الصقيع قبل شهر ونصف قضى على كثير من المنتجات كالبطاطا والخيار والبندورة".

وتابع وزير الزراعة: "هذه الازمة ستنتهي في الأسبوع الأول من رمضان وكل المؤشرات تشير إلى أنه سيتم انتاج ما يصل إلى 100 ألف طن من الخصار خلال نيسان. وهذا يساهم في زيادة السلع والعرض، وسيكون هناك توزان مابين العرض والطلب بعد الاسبوع الاول من رمضان، وستنتهي موجة من غلاء الاسعار فيما يتعلق بالخضار".