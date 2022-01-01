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رئيس "الفيفا" يعلق على إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

الجمعة 01 أبريل 2022 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "الفيفا" يعلق على إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون



وكالات/سما/

علّق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، على مدى إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.


ونقل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الجمعة، عن إنفانتينو بشأن مدى إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، قوله: "لا علم لي"، ثم سئل عن رأيه في المباراة بين الفريقين، فقال:"الجزائر لعبت مباراة جيدة، لكن للآسف إنها كرة القدم".

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تقدّم، رسميا، بطعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الحكم باكاري غاساما، الذي أدار مباراة منتخبهم أمام نظيره الكاميروني، في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بصعود الكاميرون.

وأوضح الاتحاد الجزائري أنه سيعتمد على جميع الوسائل الممكنة بهدف استعادة حق الكتيبة الوطنية، مع الإشارة إلى أن منتخب الجزائر قد فاز بهدف نظيف على الكاميرون في الكاميرون، قبل أن يتقدم الأخير في الجزائر نفسها بهدفين لهدف، ليتأهل إلى المونديال وسط حسرة جزائرية كبيرة.

#الجزائر #الكاميرون

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