وكالات / سما /

المعالم السياحية في سلوفينيا .. تعد سلوفينيا من أكثر الأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها في قارة أوروبا حيث أنها تحتوي على الكثير من المدن التي تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتي لا مثيل لها لذلك يذهب لها الكثير من السياح ليقضوا إجازاتهم بكل تعة نظرًا للأنشطة الترفيهية الموجودة بها.

المعالم السياحية في سلوفينيا

يتمكن الأشخاص الذين يريدون السفر إلى سلوفينيا من حجز تذاكر الطيران من خلال Fly Adeal Airline حيث أنه يتمكن جميع السياح من السفر بكل سهولة للاستمتاع بإجازاتهم وسنتعرف من خلال الآتي عن الكثير من المدن الرائعة التي يجب زيارتها عن الوصول إلى سلوفينيا.

أولًا: مدينة بوهينج

تعد مدينة بوهينج الموجودة في سلوفينيا من أفضل الأماكن التي يتمكن السياح من زيارتها بعد العاصمة ليوبليانا حيث أنه يأتي لزيارتها عدد كبير من الزوار سنويًا ليتمتعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة الموجودة بها فهي تحتوي على مساحات كبيرة من الخضرة بالإضافة إلى جبال الألب الموجودة بها كما يوجد بها أيضًا بحيرة تسمى ببحيرة بوهينج الهادئة التي يتمكن السياح من التنزه حولها ويوجد أيضًا شلال سافيكا المميز والذي يتمكن فيه السياح من أن يقوموا بتأجير قارب الكاياك ليصطادوا السمك أو ليمارسوا رياضتهم المائية.

ثانيًا: مدينة كوباريد

تعتبر مدينة كوباريد الموجودة في سلوفينيا من أقدم المدن التاريخية كما أنه يوجد بها الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة حيث أنها موجودة في وادي سوكا الذي يتمكن فيه السياح من أن يقوموا بالكثير من الألعاب المائية بالإضافة إلى ركوب المظلات وركوب الخيل كما يوجد أيضًا الكثير من المطاعم الفاخرة التي يمكن أن يتناول بها السياح الطعام مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة.

ثالثًا: قرية دريزينيكا

قرية دريزينيكا الموجودة في ريف سلوفينيا تمتلك الكثير من المناظر الطبيعية التي ليس لها مثيل ويتمكن السياح من أن يقوموا بالعديد من الأنشطة الترفيهية بها بالإضافة إلى الاستمتاع بالهدوء مع زيارة واحدة من القطع الفنية الرائعة وهي كنيسة القلب المقدس وحتى تتمكن من زيارة اهم المعالم السياحية في سلوفينيا يمكنك الاعتماد على طيران ناس التي يوجد بها الخطوط الجوية الفليبينية Philippine Airlines.

رابعًا: كرانسيا غورا

تعتبر كرانسيا غورا الموجودة في سلوفينيا من أكثر الأماكن التي يفضلها السياح خاصة في فصل الشتاء حيث أنهم يتمكنوا من عمل الكثير من الأنشطة الرياضية الشتوية كالتزلج على الجليد وغيرها بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها كرانسيا غورا.

خامسًا: مدينة ميدانا

تعد مدينة مديانا من أشهر المدن الريفية الموجودة في سلوفينيا حيث أنها تتمتع بالهدوء الريفي الرائع الذي يفضله الكثير من السياح لذلك يأتي لها كل من يحب الهدوء والاسترخاء من حول العالم.

وتوفر مدينة مديانا الريفية الكثير من الأنشطة الترفيهية لجميع السائحين الذين يأتون إليها يوميًا مثل المهرجانات التي تقوم بها وغيرها من الأنشطة الترفيهية الرائعة.

سادسًا: مدينة ماريبور

تعد مدينة ماريبور المدينة الرئيسية التي تقوم بزراعة الكروم كما أنها ثاني أكبر مدينة موجودة في سلوفينيا وتعتبر هذه المدينة من أكثر المدن الجاذبة للسياح في سلوفينيا حيث أنها تحتوي على الكثير من المناظر الطبيعية الرائعة والجذابة هذا بالإضافة إلى تواجد أقدم شجرة عنب بالعالم والمعروفة في سلوفينيا باسم الكرمة القديمة ويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل عن حجز تذاكر طيران مخفضة للسفر إلى سلوفينيا والتمتع بمعالمها السياحية عن طريق شركة فلاي إن.

سابعًا: مدينة بيران

مدينة بيران الموجودة في سلوفينيا من أهم المدن السياحية حيث أنها مليئة بالمباني التي تتميز بشكلها الهندسي الرائع والذي يعود إلى فينيسيا كما يوجد بها عدد من أفضل المطاعم الموجودة عالميًا فيتمتع السياح بتناول ألذ الأطعمة مع مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة الموجودة بهذه المدينة.