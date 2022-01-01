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البرتغال تحبط مفاجآت مقدونيا وتتأهل لكأس العالم

الأربعاء 30 مارس 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرتغال تحبط مفاجآت مقدونيا وتتأهل لكأس العالم



وكالات / سما /

أحبطت البرتغال مفاجآت مقدونيا الشمالية وتأهلت على أكتافها لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بالفوز عليها في نهائي الملحق الأوروبي، مساء أمس الثلاثاء، بهدفين دون رد.

سيلساو أوروبا بلغ نهائي الملحق بعد فوزه على تركيا في نصف النهائي بثلاثية لهدف، لتجد كتيبة المدرب فيرناندو سانتوس نفسها في مواجهة مقدونيا الشمالية التي حققت المفاجأة وأطاحت ببطلة أوروبا، إيطاليا، بالفوز عليها في عقر دارها بهدف دون رد.

دخل رفاق كريستيانو رونالدو مباراة الثلاثاء بقوة بحثاً عن هدف يطفئ حماس لاعبي مقدونيا، ونجحوا بالفعل في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 32، من صناعة رونالدو وتوقيع برونو فيرنانديز، نجم وسط مانشستر يونايتد.

طعم شباك مقدونيا أعجب برونو فيرنانديز، لذلك قرر تكرار زيارته للشباك، ليوقع على الهدف الثاني عند الدقيقة 65، ليؤمن انتصار منتخب بلاده في ملعب الدراجاو.

وأنهت البرتغال مغامرة مقدونيا بهذا الانتصار الذي ضمنت به مقعداً في المونديال الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل في الأراضي القطرية.

ونجحت بولندا هي الأخرى في حجز مقعدها بكأس العالم بعد فوزها على السويد في نهائي المسار “ب” بالملحق.

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