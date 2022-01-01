آخر منتجات آبل التي أُعلن عنها في شهر آذار الحالي

وكالات / سما /

آبل تطلق العديد من المنتجات الجديدة في حدث جديدة في بداية آذار الحالي

كعادتها أجرت شركة آبل حدثاً أطلقت فيه العديد من المنتجات الجديدة، وتقوم آبل بإجراء هذه الفعاليات مرة أو مرتين كل عام، حيث اعتاد جمهور الشركة على انتظار الجديد الذي ستقدمه، خاصة وأنها أكبر شركة تكنولوجية في العالم من ناحية القيمة السوقية وأنها رائدة في العديد من المجالات وتستطيع أن تغير أسواقاً بأكملها كما فعلت عندما أطلقت جهاز الآيفون وكذلك جهاز الايبود للموسيقى، وكل هذا يجعل فعاليات آبل مهمة للغاية لعشاق التكنولوجيا وللمنافسين على حد سواء.

وفي هذا العام وفي ٨ آذار الشهر الحالي أطلقت الشركة العديد من المنتجات الجديدة ومن المتوقع أن تؤدي مبيعات هذه الأجهزة إلى ارتفاع أسهم الشركة ويمكنك أن تستثمر باسهم شركة آبل مع وسيط معروف، وسنتحدث عن هذه المنتجات ببعض التفصيل هنا.

الأجهزة الجديدة التي أطلقتها شركة آبل حتى الآن في عام ٢٠٢٢

جهاز ماك ستوديو

جهاز ماك ستوديو هو أهم جهاز أعلنت عنه شركة آبل في فعاليتها الأخيرة وقد أثار إعجاب المصممين وصناع المحتوى كالفيديو والصوت بشكل خاص، وذلك لإمكاناته العالية بشكل مبهر.

وإن جهاز ماك ستوديو Mac Studio هو جهاز احترافي لسطح المكتب وهو مزيج بين جهازي ماك ميني Mac mini وماك برو Mac Pro، كما إنه مزود بشريحة M1 Max أو M1 Ultra والعديد من المنافذ الخارجية وتصميم حراري جديد.

كما إنه أقوى جهاز ماك يعتمد على رقائق السيليكون من آبل ، ويقدم أداءً فائقًا وهو جهاز يوضع على سطح المكتب أي أنه غير محمول، والسعر الأولي له هو ١٩٩٩ دولارًا ، وتم إصداره جنبًا إلى جنب مع شاشة العرض المرادفة له Studio Display التي يبلغ سعرها ١٥٩٩ دولار.

وهذا الجهاز هو أحدث جهاز في تشكيلة آبل للأجهزة المكتبية وهو في بداية حياته، نظرًا لأنه خط إنتاج جديد تمامًا لنظام ماك ولا يوجد نماذج سابقة تشبهه، ولهذا يصعب توقع الفترة التي ستستغرقها شركة آبل لتحديثه.

ويحوي الإصدار ذو التكلفة الأقل (١٩٩٩ دولار) من ماك ستوديو Mac Studio على شريحة Apple M1 Max التي تتميز بوحدة معالجة مركزية ذات 10 أنوية، ووحدة معالجة رسومات ذات 24 نواة ويمكن ترقيتها إلى 32 نواة، ومحرك عصبي ذو 16 نواة ، ومحرك للوسائط وسعة تخزينية 400 جيجابايت في الثانية من ناحية نطاق التردد، وذاكرة موحدة تصل سعتها إلى 64 جيجا بايت، كما تم تجهيز الطراز الأعلى سعراً الذي تبلغ تكلفته 3999 دولارًا بشريحة M1 Ultra الجديدة تمامًا.

هل تقلد شركة آبل الشركات المنافسة؟

على عكس ما يقوله البعض فإن شركة آبل قد سبقت منافسيها في العديد من المجالات وخاصة في الشرائح المتقدمة التي تقدمها.

إن شريحة ام ون الترا M1 Ultra تتكون من شريحتين من نوع ام ون ماكس M1 Max متصلتين مع بعضهما البعض في قالب واحد وهي قادرة على العمل كشريحة واحدة وتطلق عليها شركة آبل اسم UltraFusionالترا فيوجين، و تتميز بوحدة معالجة مركزية ذات 20 نواة ووحدة ووحدة معالجة للرسومات لديها 48 نواة ، إلى جانب محرك عصبي ذو 32 نواة ، وذاكرة بسعة 800 جيجابايت في ثانية ، وذاكرة موحدة تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، ومحرك للوسائط أسرع بمرتين من الإصدار الذي قبله.

وفقًا لشركة آبل، فإن وحدة المعالجة المركزية M1 Ultra أسرع بمعدل يصل إلى 3.8 مرة من Intel Core i9 iMac الذي لم تعد تنتجه الشركة الآن ، وأسرع بنسبة تصل إلى 60 بالمائة من Mac Pro ذي 28 نواة مع معالج Intel Xeon W بالنسبة لوحدة معالجة الرسومات ، كما إن M1 Ultra أسرع 4.5 مرة من iMac مقاس 27 بوصة وأسرع بنسبة 80 بالمائة من جهاز Mac Pro الأعلى مع رسومات AMD Radeon Pro W6900X.

تستطيع رقاقة M1 Ultra تشغيل ما يصل إلى 18 بثاً لفيديو بدقة ثمانية آلاف بيكسل في ذات الوقت، وتقول شركة آبل أنه لا يوجد كمبيوتر شخصي آخر في العالم قادر على القيام بهذا، وأنه يوفر أداءً يضاهي أداء أفضل شرائح الكمبيوتر وبطاقات الرسوميات في العالم في جزء صغير من الطاقة، أي إن هذا الجهاز يرفع المستوى إلى حد كبير.

جهاز الآي باد اير iPad Air 2022 لعام ٢٠٢٢

وأعلنت ايضاً آبل عن جهاز آي باد الجديد لعام ٢٠٢٢ وهو يشبه إلى حد كبير جهاز آي باد السابق والذي ظهر لأول مرة في عام ٢٠٢٠ والجهاز له نفس التصميم والشاشة ومكبرات الصوت والكاميرا الخلفية وماسح بصمات الأصابع، كما إنه متوافق مع لوح المفاتيح والغطاء الحافظ والقلم وغيرها من الملحقات المنتجة سابقاً، ويحوي رقاقة سيليكون من نوع ام ون M1 ويكلف هذا الجهاز ٥٩٩ دولار أمريكي للمواصفات الأساسية.

وحجم الشاشة في هذا الجهاز هو 10.9 انش أي أصغر بجزء عشري من الانش من جهاز آي باد برو iPad Pro الذي تصل مساحة شاشته إلى ١١ إنش، وهي مناسبة للقيام بالكثير من المهام مثل مشاهدة الأفلام أو القراءة أو تصفح الانترنت، وإذا كنت تملك القلم تستطيع استخدام هذا الجهاز للكتابة كذلك.

ويحوي هذا الجهاز مثل العديد من أجهزة آبل نظام سيري للمحادثة حيث تستطيع إعطاء الأوامر صوتياً، ويمكنك التعرف على نظام سيري من خلال التجربة.

ومن مزايا هذا الجهاز الأداء السريع ودقة الشاشة والصوت وسهولة الاستخدام وطول عمر البطارية ويؤخذ عليه صغر حجم مساحة التخزين في النموذج الأساسي حيث إنها لا تتجاوز ٦٤ غيغابايت وكذلك عدم وجود إمكانية التعرف على الهوية من خلال الوجه وضعف الكاميرا الأمامية.

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