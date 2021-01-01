أسوأ عمل إرهابي في التاريخ

وكالات / سما /

تسببت جماعة يابانية تشتهر بطهي أعدائها في الميكروويف في إحداث رعب في ثلاثة قطارات لمترو الأنفاق في طوكيو في هجوم أدى إلى تقيؤ الآلاف بشدة أو الإصابة بالعمى أو حتى الإصابة بالشلل وفقد 13 شخصًا حياتهم.

نفذ زعيم العصابة "أوم شينريكيو" هجومًا مقززًا أصاب 5800 راكب على متن ثلاثة قطارات في 20 مارس عام 1995 عندما أطلقوا غاز الأعصاب المسمى سارين ، والذي طوره النازيون.

استقل أعضاء من الطائفة القطارات في ساعة الذروة الصباحية مع الحزم ، لكن ورد أنهم تسربوا ، لذا فمن غير المعروف ما إذا كانوا يقصدون ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في غضون ثوانٍ فقط ، تسبب غاز الأعصاب في إحداث حالة من الفوضى ، مما تسبب في اختناق الركاب والقيء ، حتى أن البعض أفاد بأنهم أصيبوا بالعمى والشلل.

تسببت النتائج في أسوأ هجوم إرهابي محلي في اليابان ، وكان السبب فيه أوم شينريكيو ، المعروف أيضًا باسم أوم فقط ، وزعيمهم شوكو أساهارا.

بدأ المؤسس العبادة في الثمانينيات ووصفت بأنها مجموعة روحية تضم مزيجًا من المعتقدات الهندوسية والبوذية.

Asahara ، الاسم الحقيقي كان Chizuo Matsumoto ، يُدعى أنه تناسخ المسيح وكان الشخص المستنير التالي منذ بوذا، وقبل الهجوم كان يُعتقد أن المجموعة مجرد طائفة غامضة تعتقد أن العالم سينتهي.