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أطول سيارة بالعالم تحطم رقمها فى جينيس

الأحد 20 مارس 2022 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطول سيارة بالعالم تحطم رقمها فى جينيس



وكالات / سما /

حطمت سيارة ليموزين رقما قياسيا ودخلت موسوعة جينيس، باعتبارها أكبر سيارة في العالم بطول يزيد عن 30 مترا، مع ميزات لا تتوفر في أي سيارة أخرى، حيث يبلغ طول السيارة بالضبط 30.54 متر، وهي أطول سيارة في العالم، حيث تمت عملية التعديلات عليها منذ بنائها لأول مرة قبل 35 عاما، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

سيارة تناسب الملوك

تأتى ميزات السيارة لتناسب الملوك، فعلى مدار الأعوام الماضية تم التعديل عليها لإضافة جاكوزى، وملعب جولف صغير، ومهبط طائرات، بالإضافة إلى مسبح جيد يوفر إمكانية الغوص.

وتتسع السيارة لأكثر من 75 شخصا، لكن الأكثر إثارة أن هذه السيارة مدعّمة بمحركين، أمامي وخلفي يمكنا سائقها من قيادتها من كلا الاتجاهين الأمام والخلف، مع وجود 26 عجلة موزعة على طول الهيكل.

بنيت السيارة لأول بني في بوربانك، كاليفورنيا في عام 1986 من قبل مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرج ، يبلغ طول السيارة في الأصل 60 قدمًا (18.28 مترًا) وكان لديها زوج من محركات V8 في الأمام والخلف.

تم التعديل على السيارة بعد ذلك إلى 100 قدم (30.5 مترًا) قبل فترة طويلة، وتم إدراجها في النهاية على موقع eBay ، حيث تم تداولها مرتين ولكن تم شراؤها في النهاية من قبل مالكها الحالي مايكل ديزر مقابل مبلغ لم يكشف عنه، ثم قام بتجديدها وترميمها وفي الأول من مارس من هذا العام تم الاعتراف رسميًا بسيارة الليموزين لتحطيمها رقم جينيس للأرقام القياسية.

#سيارة #موسوعة جينيس #جينيس

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