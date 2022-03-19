ما هو الاكتئاب السريري وأعراضه وطرق علاجه؟

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الاكتئاب السريري هو أحد أنواع الاكتئاب، الذي يسبب شعوراً مستمراً باليأس مع مواجهة صعوبة في العمل والدراسة والنوم والأكل والاستمتاع بالأصدقاء والأنشطة.



يعاني بعض الأشخاص من الاكتئاب السريري، الذي يطلق عليه أيضاً "الاكتئاب الحاد" مرة واحدة فقط في خلال حياتهم، بينما يعاني البعض الآخر منه عدة مرات.



يمكن أن يحدث الاكتئاب الحاد أحياناً من جيل إلى جيل في العائلات، ولكنه غالباً ما يصيب الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض.



يُسبب الاكتئاب السريري مزاجاً سيئاً معظم اليوم، وفي الصباح على وجه الخصوص، مع فقدان الاهتمام بالأنشطة والعلاقات الطبيعية.



وقد تؤدي التغييرات الهرمونية للنساء خلال فترة البلوغ والحيض والحمل والإجهاض وانقطاع الطمث إلى زيادة فرص إصابتهن بالاكتئاب السريري، كما تشمل العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب السريري لدى النساء، زيادة التوتر في المنزل أو في العمل، وصعوبة تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والوظيفية، ورعاية أحد الوالدين المتقدمين في السن، أو تربية الأطفال بدون الأب.

أعراض الاكتئاب السريري متعددة



- التعب أو فقدان الطاقة كل يوم تقريباً.

- الشعور بانعدام القيمة أو الذنب كل يوم.

- ضعف التركيز والتردد.

- الأرق أو فرط النوم باستمرار.

- انخفاض الاهتمام أو المتعة بشكل ملحوظ في جميع الأنشطة تقريباً، وهو ما يسمى "انعدام التلذذ".

- الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار.

- فقدان أو زيادة الوزن بشكل ملحوظ (حيث يحدث تغيير لأكثر من 5% من وزن الجسم خلال شهر).



علاج الاكتئاب السريري





عادة ما يتضمن علاج الاكتئاب السريري مزيجاً من المساعدة الذاتية والعلاجات بالكلام والأدوية. ويعتمد العلاج الموصى به على نوع الاكتئاب الذي تعانين منه.

1-علاج الاكتئاب الخفيف

إذا قام طبيبك بتشخيصك باكتئاب خفيف، فقد يقترح الانتظار لفترة قصيرة؛ لمعرفة ما إذا كان سيتحسن من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة، سيراكِ طبيبك مرة أخرى بعد أسبوعين لمراقبة تقدمك، ويُعرف هذا بالانتظار اليقظ. وهناك عدة طرق لعلاج الاكتئاب الخفيف، أبرزها ما يلي:

- ممارسة الرياضة

هناك أدلة على أن التمارين يمكن أن تساعد على علاج الاكتئاب، وهي أحد العلاجات الرئيسية للاكتئاب الخفيف.

-المساعدة الذاتية

التحدث عن مشاعرك يمكن أن يكون مفيداً؛ إذ يمكنك التحدث إلى صديق أو قريب، أو يمكنك أن تسألي طبيبك العام أو خدمة العلاج النفسي المحلية إذا كانت هناك أي مجموعات مساعدة ذاتية للأشخاص المصابين بالاكتئاب في منطقتك. ويمكنك تجربة كتب المساعدة الذاتية أو العلاج السلوكي المعرفي عبر الإنترنت (CBT).

- العلاج بالكلام

هناك أنواع مختلفة من العلاجات الكلامية للاكتئاب، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي (CBT) والاستشارات الطبية.

2-الاكتئاب المتوسط إلى الشديد

إذا كنتِ تعانين من اكتئاب متوسط إلى شديد، فقد يوصَى بالعلاجات التالية:



-مضادات الاكتئاب

مضادات الاكتئاب هي الأدوية التي تعالج أعراض الاكتئاب، توجد أنواع مختلفة من مضادات الاكتئاب، ولكن يجب أن يصفها الطبيب.

وقد يوصي طبيبك بأخذ دورة من مضادات الاكتئاب، بالإضافة إلى العلاج بالكلام، خاصة إذا كان اكتئابك شديداً.

عادةً ما يعمل مزيج من مضادات الاكتئاب والعلاج المعرفي السلوكي بشكل أفضل من تناول واحد فقط من هذه العلاجات.



- فريق خبراء الصحة النفسية

إذا كنتِ تعانين من اكتئاب حاد، فقد تتم إحالتك إلى فريق الصحة النفسية المكوّن من علماء النفس والأطباء النفسيين والممرضات المتخصصين والمعالجين المهنيين، وغالباً ما توفر هذه الفرق علاجات التحدث المتخصصة المكثفة، بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة.



-العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

يهدف العلاج السلوكي المعرفي (CBT) إلى مساعدتك على فهم أفكارك وسلوكياتك وكيف تؤثر عليك، ويدرك العلاج السلوكي المعرفي أن الأحداث في الماضي ربما تكون قد شكلتك، لكنه يركّز في الغالب على كيفية تغيير طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك في الحاضر. ويُعلّمك هذا النوع من العلاج كيفية التغلب على الأفكار السلبية، على سبيل المثال، والقدرة على تحدي المشاعر اليائسة.