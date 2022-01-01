تشيلسي يتجاوز عقبة ميدلزبره في كأس الاتحاد بثنائية

وكالات / سما /

نجح فريق تشيلسي في تجاوز عقبة فريق ميدلزبره الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بثنائية نظيفة، وذلك في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول في المُباراة التي استضافها ملعب ريفرسايد عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 15 من المُباراة، وذلك بعد تمريرة حاسمة من ميسون ماونت بعد انطلاقة رائعة.

ولم ينتظر جمهور تشيلسي كثيراً لمُشاهدة الهدف الثاني الذي سجله النجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة 31 من اللقاء، وذلك بعد لمسة فنية رائعة.

وسيُستكمل دور ربع النهائي غداً الأحد حينما يلتقي كريستال بالاس مع إيفرتون، وسيحل مانشستر سيتي ضيفاً على ساوثهامبتون، فيما سيكون على ليفربول مُواجهة نوتينجهام فوريست.

يُذكر أن ليستر سيتي هو حامل لقب البطولة بعد التغلب الموسم الماضي في النهائي على تشيلسي في النهائي الذي استضافه ملعب ويمبلي التاريخي في لندن بهدفٍ دون رد.

ويتصدر أرسنال قائمة المُتوجين تاريخياً بالمُسابقة برصيد 14 لقباً، فيما يأتي من بعده مانشستر يونايتد برصدي 12 لقباً، ويأتي في المركز الثالث كلاً من تشيلسي وتوتنهام برصيد 8 ألقاب لكل منهما.