"الصحة الإسرائيلية" تسجّل 3896 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 3896 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ منتصف الليلة الماضية، و3,875 إصابة يوم أمس الجمعة.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10419 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020، بعد تسجيل حالتي وفاة في الساعات الأخيرة.

ووفقا للمعطيات، بلغ عدد المصابين بحالة حرجة 326 مصابا منهم 133 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي سياق متصل، قال منسق شؤون "جائحة كورونا" البروفيسور سلمان زرقا إن "إسرائيل لا تزال في الموجة الخامسة"، متوقعًا استمرار الموجة خلال الأشهر القادمة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا نحو 42 ألف حالة.