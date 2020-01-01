  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قصفها لقاعدة عين الاسد بالعراق كان دقيقا..

جنرال أمريكي: ايران تمتلك 3000 صاروخ باليستي جزء منها يصل تل أبيب

الخميس 17 مارس 2022 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال أمريكي: ايران تمتلك 3000 صاروخ باليستي جزء منها يصل تل أبيب



وكالات - سما-

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي مساء اليوم خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن ايران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وأن جزءا منها يمكن أن يصل إلى مدينة تل أبيب وسط اسرائيل. 

ماكنزي، الذي ينهي مهام منصبه هذه الأيام، أشار إلى أن الصواريخ الايرانية لا يمكنها الوصول الى اوروبا، لكنه لفت أنه في الخمس الى سبع السنوات الأخيرة ايران استثمرت موارد كثيرة في برنامج صواريخها لزيادة مدى الصواريخ وزياة دقتها. وقال :"رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الامريكية في عين الاسد في العراق في كانون ثاني/يناير 2020 (بعد اغتيال سليماني)، في حينه اصابت الصواريخ بدقة عدة عشرات من الامتار". 

وأضاف ماكنزي وقال إن ايران تواصل ان تكون التهديد الأكبر على المصالح الأمريكية وعلى أمن الشرق الأوسط . وقال "القدرات البالستية الايرانية تشكل تهديدا وجوديا على أمن كل دولة في المنطقة، بما يشمل شركائنا القريبين". 

وشدد الجنرال الأمريكي أمام أعضاء الكونغرش على أن ايران ضاعفت مؤخرا هجماتها ضد السعودية ودولة الامارات عن طريق الحوثيين في اليمن، وأشاد ايضا بدخول إسرائيل الى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الامريكية. 

وبشأن الاتفاق النووي مع ايران قال ماكنزي إن سياسة الولايات المتحدة هي بأن لا يكون لايران سلاح نووي. وأشار إلى أن العودة الى الاتفاق هي من الممكن ان لا يكون خطوة مثالية، لكنه هام من إجل الوصول الى الهدف". وقال "على المستوى العسكري مخاوفي هي بأن لا تكون لايران قدرات نووي، لكن ارتفاع عدد وكفاءة الصواريخ البالستية ومسيراتهم الهجومية تقلقنا جدا". وتابع "هدف كان ردع ايران من تنفيذ هجمات واسعة وكانت نجاحات، لكن هذا لم يكن كاملا، ايران ارتدعت عن تنفيذ هجمات مباشرة ضدنا، لكنني لا يمكنني المعرفة بشأن المستقبل". 

#ايران صواريخ اميركا #ايران عين الاسد صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الصور : أبناء “الضيف” يودعون جدهم

هجوم ناري من الفلسطينيين على أصالة .. لن تصدق ماذا فعلت !!

"هآرتس": الحرب العالمية الثالثة قائمة بالفعل وما يجري جنون غير مسبوق

بالفيديو: اختراق حاسوب رئيس "الموساد" ونشر وثائق سرية ومعلومات شخصية عنه

المخابرات البريطانية تكشف عن “نقطة تحول” في حرب أوكرانيا.. خسائر فادحة ومقاومة شرسة

وفاة والد قائد كتائب القسام محمد الضيف

سلالة جديدة من كورونا تنتشر في الصين وألمانيا وتهدد العالم

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تطور منظومة اعتراض صواريخ غزة ولبنان بالليزر...

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي

روسيا تربط تفشى أمراض معدية خطيرة في أراضيها وأوكرانيا بأنشطة البنتاغون البيولوجية في "كييف"

سلالة جديدة من كورونا تنتشر في الصين وألمانيا وتهدد العالم

اتحاد المعلمين : تعليق دوام المدارس بالضفة جزئيا طيلة الأسبوع القادم

الاتصالات الفلسطينية