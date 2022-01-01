الرئيس الشيشاني بين قواته المشاركة بالحرب قرب كييف ( شاهد )

وكالات

نشرت وسائل إعلام شيشانية مقطع فيديو للرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، يتوسط جنوده الذين يشاركون في الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وظهر قديروف وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا، حيث تتمركز قواته قرب العاصمة الأوكرانية، جنبا إلى جنب مع القوات الروسية.



وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن الحديث المتبادل بين قديروف والقادة العسكريين يظهر أنه يتواجد على بعد سبعة كيلو مترات من العاصمة الأوكرانية كييف.



وكان قديروف قد أعلن، في وقت سابق، أن 10 آلاف متطوع شيشاني في أوكرانيا يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر في ساحة المعركة.



وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.