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يديعوت: إسرائيل أخفقت برصد زيارة نصر الله لدمشق مُتنكِّرا كرجل أعمال عام 2017

الأحد 20 فبراير 2022 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: إسرائيل أخفقت برصد زيارة نصر الله لدمشق مُتنكِّرا كرجل أعمال عام 2017



القدس المحتلة / سما /

علقت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة على زيارة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى سوريّة في الثالث من شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2017.

وذكرت أنّ نصر الله زار سوريّة متنكرًا بزيّ رجل أعمالٍ، على حدّ تعبير المصادر الأمنيّة في تل أبيب.

وكان نصر الله كشف يوم 31 آب (أغسطس) من العام 2017، أنّه سافر إلى سوريّة ليطلب من الرئيس السوريّ، بشّار الأسد، الموافقة على صفقة مع تنظيم “داعش”، التي قضت باتفاق انتقال مقاتلي الأخير من القلمون إلى شرق سوريّة.

ووفق تقرير الصحيفة العبريّة، فقد توجّه نصر الله متنكرًا مع حراسه الشخصيين خلال زيارته السريّة للأسد، وغادر قبوًا بدّل فيه ملابسه ثم استقلّ سيارةّ مع حراسه على طول 90 دقيقة إلى سوريّة مرت بسلاسةٍ.

وكانت القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ  نقلت عن مصادر أمنيّةٍ واسعة الاطلاع في كيان الاحتلال، نقلت عنها قولها إنّ الأمين العامة لمنظمة (حزب الله)، السيّد حسن نصر الله قام برحلةٍ نادرةٍ قبل نحو شهريْن من مخبئه الآمن والسري في بيروت إلى طهران، حيث قال له المسؤولون الإيرانيون إنّهم يتوقعون من المنظمة اللبنانيّة الرد عسكريًا على أيّ ضربةٍ إسرائيليّةٍ على منشآت إيران النووية، حسبما ذكرت المحافل الرفيعة في تل أبيب للقناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ.

 وساقت قائلةً إنّ إيران، التي تدعم حزب الله تتوقَّع عائدًا لاستثمارها بحسب التقرير الذي وصف الزيارة بأنّها “غير مألوفة بالتأكيد”.

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