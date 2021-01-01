Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2021

رام الله / سما /

أفصحت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائجها المالية الأولية للعام 2021، وأظهرت تقدمًا ملحوظًا على الأداء المالي والتجاري للشركة للعام الثالث على التوالي، حيث حققت 13.4 مليون دولار أمريكي صافي أرباح للعام 2021، مما شكل ارتفاعًا بنسبة 78% عن العام الماضي.

وبين الإفصاح أهم المؤشرات المالية والتجارية للشركة، حيث حققت الشركة نموًا في قاعدة المشتركين لتصل إلى ما يقارب 1.4 مليون مشترك في نهاية العام بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي. في حين بلغت إيرادات الشركة 112.2 مليون دولار أمريكي، محققةً زيادة بنسبة 13% مقارنةً بالعام 2020، أما الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) فقد بلغت 40.8 مليون دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 19% مقارنةً بالعام 2020.

وعقب الرئيس التنفيذي للشركة د. ضرغام مرعي: "نحن نسير بخطى ثابتة على طريق تعزيز مكانة الشركة في السوق ونعمل بشكل مستمر على زيادة نمو أرباح الشركة وقاعدة مشتركيها، حريصين خلال ذلك على تقديم أفضل الخدمات للمشترك الفلسطيني الذي يستحق الأفضل، ونسخر في سبيل ذلك جميع الخبرات العالمية لمجموعة Ooredoo العالمية، وطاقات طواقمنا الفلسطينية".

وأوضح د. مرعي: "نحن نفتخر بالنمو والتقدم الذي حققناه على صعيد النتائج المالية والتجارية للشركة فنحن اليوم نستخدم أفضل التقنيات في شبكتنا الأحدث فلسطينيًا، كما نطبق أعلى معايير التحول الرقمي لنواكب المضي نحو مستقبل واعد لمجتمعنا الفلسطيني، ونهتم بشكل كبير بمؤشرات رضى المشتركين عن الخدمات وآلية تقديمها، وبهذه الأدوات والمعايير استطعنا أن نحقق خلال 2021 زيادة بنسبة 78% على صافي أرباح الشركة مقارنة بالعام 2020، كما نمت قاعدة مشتركينا بنسبة 5% لتصبح 1.4 مليون مشترك".

وأضاف د. مرعي: "إن اهتمامنا بالأداء المالي والتجاري للشركة لم يجعلنا نغفل عن انتمائنا لمجتمعنا الفلسطيني الذي نعتز به، وقمنا بالاستمرار في تقديم مساهماتنا المجتمعية للعديد من القطاعات والمجالات وفي أكثر الأوقات صعوبة نتيجة الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية التي واجهها مجتمعنا العام الماضي، فقد قمنا بالاستمرار برعاية كرة القدم الفلسطينية للعام الخامس على التوالي، وقدمنا أيضًا رعايات متنوعة في مجالات الصحة والتعليم مع العديد من الشركاء الذي نفتخر بهم".

ووجه د. مرعي الشكر للمستثمر المؤسس في شركة Ooredoo فلسطين، صندوق الاستثمار الفلسطيني، والمستثمر الأكبر مجموعة Ooredoo العالمية، على الجهد الكبير الذي يبذلونه في مساندة الشركة للحفاظ على هذا الأداء المميز، كما هنأ كافة طواقم الشركة على هذا الاداء المتميز الذي هو نتاج مثابرتهم وعملهم الدؤوب وانتمائهم لشركتهم وفهم الدور المنوط بهم في الارتقاء بالشركة وخدماتها.