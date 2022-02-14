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ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الإثنين 14 فبراير 2022 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل



غزة/سما/

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 14/2/2022 ، ارتفاعاً جديداً على سعر صرفه بعد ارتفاع بمقدار 0.2 ؛ ليصل الى 3.26 بعد أن كان 3.24 شيقلاً .

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً بالرغم من التهديدات الأمريكية الأوكرانية ، وتفشي فيروس كورونا بأعداد كبيرة في الداخل المحتل .

محلل اقتصادي توقع في وقت سابق أن يصل سعر صرف الدولار الامريكي لـ4 شواقل حتى نهاية العام .

وشهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً بعد أن عانى من انخفاض كبير على أسعاره خلال الشهور الماضية.

ويأتي سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين لهذا اليوم: 

➖الدولار: 3.26 شيكل

➖الدينار: 4.56 شيكل

➖اليورو: 3.67 شيكل

➖الجنيه: 0.20 شيكل

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