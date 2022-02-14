ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

غزة/سما/
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 14/2/2022 ، ارتفاعاً جديداً على سعر صرفه بعد ارتفاع بمقدار 0.2 ؛ ليصل الى 3.26 بعد أن كان 3.24 شيقلاً .
ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً بالرغم من التهديدات الأمريكية الأوكرانية ، وتفشي فيروس كورونا بأعداد كبيرة في الداخل المحتل .
محلل اقتصادي توقع في وقت سابق أن يصل سعر صرف الدولار الامريكي لـ4 شواقل حتى نهاية العام .
وشهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً بعد أن عانى من انخفاض كبير على أسعاره خلال الشهور الماضية.
ويأتي سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين لهذا اليوم:
➖الدولار: 3.26 شيكل
➖الدينار: 4.56 شيكل
➖اليورو: 3.67 شيكل
➖الجنيه: 0.20 شيكل