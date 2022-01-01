أرقام مرعبة لميسي ورونالدو في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر انطلاق دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي سيقدم لنا العديد من المواجهات المثيرة بين أقوى الفرق في القارة العجوز خلال الموسم الحالي.

وعند الحديث عن دوري الأبطال، لابد أن نسلط الضوء على كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بشكل أكبر من بقية اللاعبين، على اعتبار أنهما الأفضل في تاريخ البطولة من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها.

واعتدنا أن نشاهد تألق رونالدو وميسي في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، وفي هذا التقرير سوف نسلط الضوء على أرقامهما التهديفية في ذهاب ثمن النهائي فقط.

ولا يعد ذهاب ثمن دور 16 في دوري أبطال أوروبا من الأدوار المفضلة لميسي ورونالدو، فهما يتألقان بشكل أكبر في مباريات الإياب من هذا الدور، لكن تبقى أرقام الدون أفضل بشكل واضح من أرقام البرغوث.

وخاض رونالدو 16 مباراة في ذهاب ثمن النهائي، وتمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف وصناعة 5 آخرين، وبالتالي فقد ساهم بتسجيل 13 هدفاً. علماً أن جميع الأهداف والتمريرات الحاسمة التي قدمها جاءت بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، حيث لم ينجح في المساهمة بأي هدف في هذا الدور بقميص الشياطين الحمر.

أما بالنسبة لميسي، فقد خاض 14 مباراة في هذا الدور خلال مسيرته الاحترافية، ولم يسجل سوى 6 أهداف، بينما صنع هدف واحد فقط، مما يعني أنه ساهم بتسجيل 7 أهداف فقط.