  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

مختص اقتصادي يكشف سبب تذبذب سعر الدولار...ماذا سيحدث اذا تخطى 3.5 ؟

السبت 12 فبراير 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مختص اقتصادي يكشف سبب تذبذب سعر الدولار...ماذا سيحدث اذا تخطى 3.5 ؟



غزة/سما/

كشف محمد أبو جياب المختص في الشؤون الاقتصادية و رئيس تحرير صحفية الاقتصادية ،اليوم السبت، سبب تذبذب سعر صرف الدولار وماذا سيحدث اذا تخطى سعر الصرف 3.5 شيكل.

و قال أبو جياب، إن تذبذب سعر صرف الدولار جاء بسبب ارتفاع إصابات كورونا داخل الاحتلال والتوجس من الاغلاق، مبيناً أن البيانات المالية للفيديرالي الأمريكي تتجه نحو تطبيق قرارات البنك المركزي برفع نسبة الفائدة، الأمر الذي سيؤدي لتعافي الاقتصاد الأمريكي.

وأكد أبو جياب في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، أن هذه التفاصيل ليست ثابتة بعد تصاعد الحديث عن غزو روسيا لأوكرانيا، مشيراً إلى أنه لا يمكن تقدير استمرار هذه الارتفاعات بالدولار بالمستقبل القريب وكل شيء مرتبط بالأحداث العالمية.

وأضاف: "لن نصل لارتفاع بالدولار حتى اللحظة لينعكس على البضائع والسلع، ولا يمكن الحديث عن رفع أسعارها من المصدر، وحجم الارتفاعات ليست بالكبيرة وتبقى فروقات الأسعار منطقية".


وأكمل: "إذا تخطى الدولار 3.5 وفق بعض المؤشرات، حينها قد ترفع أسعار البضائع المستوردة من المصدر، وإذا استمرت البيانات المالية الأمريكية بالارتفاع، وتأثر الاحتلال بجائحة كورونا قد نكون أمام ارتفاعات بسعر الدولار، ولكن قد يتغير الأمر بلحظة تزامنا مع الأحداث العالمية"

#الاقتصاد #سعر صرف الدولار #تذبذب سعر الدولار #سعر الدولار مقابل الشيكل #الدولار #روسيا #أوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

مصدر عسكري اسرائيلي: حماس أحرقت أحد المركبات الهندسية على حدود غزة لهدفين..

غزة..المجلس التشريعي يدعو لوقف العمل بالتعميمات الأخيرة لرئيس القضاء الشرعي

"جوا ثم برا".. واشنطن تكشف ملامح غزو روسيا المرتقب لأوكرانيا

اعلام أمريكي يكشف السيناريو "الوحشي" لحرب نووية مع روسيا

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

موقع عبري: هذا ما طلبه الشاباك من الحاخامات مع اقتراب شهر رمضان

واشنطن تتوقع اجتياحا روسيا وشيكا وموسكو تتهم الغرب ببث الأكاذيب والناتو يعزز دفاعاته

الأخبار الرئيسية

====

افتتاح المستشفى الميداني الاماراتي لعلاج مصابي كورونا في غزة (صور)

صحيفة: اتصالات مصرية مكثفة بعد جريمة نابلس والمقاومة تنقل رسائل للاحتلال بشأن الاعمار والأسرى..

سس

ماهي رسالة المقاومة من إحراق الشبان حفار إسرائيلي شرق مخيم البريج ؟

تحريض

تحريض إسرائيلي ضد إحياء ذكرى استشهاد يحيي عياش ودلال المغربي

الأسرى الفلسطينيون يشرعون اليوم بخطوات تصعيدية في سجون اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية