الحارس أبو جبل يكشف سر "قارورة الماء" ولقب "جاباسكي"

القاهرة/سما/

كشف حامي عرين المنتخب المصري محمد أبو جبل، سر قارورة المياه، التي شغلت وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول لقاء تلفزيوني لحارس مرمى نادي الزمالك، بعد عودة الفراعنة من الكاميرون في اليوم التالي لخسارة المباراة النهائية لكأس أفريقيا أمام منتخب السنغال.

ورصدت الكاميرات وجود زجاجة مياه لا تفارق قبضة يد أبو جبل بعد اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية، ليتضح أنها تحمل أسماء لاعبي الفريق المنافس، مرفقة بتعليمات عن زوايا تسديدهم وأسلوبهم المفضل في تنفيذ ركلات الجزاء، بإعداد مدرب حراس المرمى الأسطورة عصام الحضري ومحلل الأداء محمود سليم.

وقال الحارس الثلاثيني في ظهوره عبر محطة “إم بي سي” مصر “الأمر لم يكن بالصدفة، هذا عمل جهاز فني ومدربين ينقلوا لنا كل تفاصيل قوة وضعف جميع لاعبي المنتخبات التي نلعب ضدها، الزجاجة التي تواجدت معي فكرة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، ونكتب عليها أسماء كل لاعبي المنتخب الذي نلعب ضده وأين يسدد”.

و كشف محمد أبو جبل سر تسميته بـ"جابسكي"، كما تحدث عن المدافع محمد عبد المنعم وما دار بينهما بعد احتساب ركلة جزاء السنغال.

وقال أبو جبل "فيريرا مدرب الزمالك السابق كان صعبًا عليه نطق اسمي، وكان يناديني باللاعب رقم 1".

وأضاف: "طالبته بمناداتي باسمي أو أي شيء يسهل عليه نطقه، فقال لي يوجد لاعب سلة برتغالي اسمه جاباسكي وأصبح يناديني به واشتهرت بعد ذلك، حتى على موقع (ترانسفير ماركت) مكتوب جاباسكي".

وأتم: "محمد عبد المنعم مدافع جيد وأتمنى له التوفيق وأن يكون له رصيد مع المنتخب، وقلت له إذا مر منك لاعب لا تعرقله ولكن بعد أن عرقل لاعب السنغال واحتسب الحكم ركلة جزاء جاء لي فقلت له لا يهمك لن يحدث شيء، ثقتي في الله كانت أكبر من أي شيء".

وصنع حارس منتخب مصر محمد أبو جبل الحدث في مباراة نصف النهائي التي جمعته مع زملائه بالكاميرون، والتي حسمها "الفراعنة" لصالحهم.

كما أثار حارس الزمالك موجة من التعليقات عبر مختلف موقع التواصل الإجتماعي، الذين تناقلوا عددا من الصور والفيديوهات للحارس المتألق في نصف النهائي.

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.