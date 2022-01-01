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أسباب وطرق انخفاض ضغط الدم الوقاية منه

الإثنين 07 فبراير 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب وطرق انخفاض ضغط الدم الوقاية منه



وكالات / سما /

ضغط الدم الطبيعي هو 120/80 ملم زئبق حيث 120 هو الضغط الانقباضي و 80 هو الضغط الانبساطي، انخفاض ضغط الدم هو حالة غير طبيعية يكون فيها ضغط دم الشخص أقل بكثير من المعتاد ، مما قد يسبب أعراضًا مثل الدوخة ،عندما يكون ضغط الدم منخفضًا جدًا ، يكون هناك نقص في تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، وفقا لما نشره موقع "  doctor-ndtv".

س: ما هي أسباب ضغط الدم المنخفض؟

يشير ضغط الدم إلى قياس الضغط في الشرايين أثناء مرحلتي النشاط والراحة لكل نبضة قلب، عندما ينخفض ​​ضغط الدم عن 120/80 ملم زئبق ، يُعرف ذلك بانخفاض ضغط الدم، يمكن أن يكون الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم أمرًا خطيرًا ، ومن المحتمل أن يصاب المريض بالإغماء والدوخة أيضًا. بعض الحالات الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم هي:-

-مشاكل قلبية.

-حمل.

-فقدان الدم.

-عدوى شديدة.

-نقص غذائي.

-مشاكل الغدد الصماء.

س: ما هي الأعراض؟

قد تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم ما يلي: التعب ، الضعف العام ، الدوخة والإغماء ، عدم وضوح الرؤية ، الدوار ، الخفقان ، الارتباك ، الغثيان ، فقدان مؤقت للوعي.

س: ما هي عوامل الخطر؟

تتعرض النساء الحوامل لخطر المعاناة من انخفاض ضغط الدم، تتضمن بعض عوامل الخطر المتعلقة بانخفاض ضغط الدم ما يلي:-

-فقدان الدم

-التعرض للحرارة

-التعرق المفرط

س: ما هو العلاج؟

من المهم التحقق مما إذا كنت تشرب ما يكفي ولا تعاني من الجفاف، في حالة الاشتباه في وجود اضطراب أساسي ، مثل مرض في القلب ، فقد يُنصح بالذهاب إلى المستشفى لإجراء الاختبارات والعلاج، إذا اشتبه في أن الأدوية تسبب انخفاض ضغط الدم ، فمن المحتمل أن ينصح الطبيب بتغيير الدواء أو الجرعة، هناك حاجة إلى الراحة في الفراش والمساعدة في الأنشطة اليومية حتى تتحسن الحالة.

س: ما هي طرق الوقاية ؟

يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى ظهور بعض الأعراض المؤلمة في حد ذاته، أعراض مثل الدوخة والإغماء والارتباك شائعة لمنع انخفاض ضغط الدم ، يمكن إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة وتشمل هذه:-

- أضف المزيد من الصوديوم إلى نظامك الغذائي على شكل ملح.

- تجنب تناول أشكال الكربوهيدرات سريعة الهضم.

- تناول وجبات أصغر تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.

- تناول الفيتامينات والمعادن.

س: ما هي المضاعفات؟

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم لأي شخص في أي وقت، ولكن في كل مرة يؤثر فيها ضغط الدم المنخفض على شخص ما ، فإنه يتسبب في مجموعة من المضاعفات الصحية:-

- أمراض القلب.

- غيبوبة.

- نوبات الإغماء المتكررة.

- السكتة الدماغية بسبب ضعف إمداد الدماغ بالدم.

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