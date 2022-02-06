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فيديو.. الهلال يُغرق جزيرة الإمارات في مونديال الأندية

الإثنين 07 فبراير 2022 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الهلال يُغرق جزيرة الإمارات في مونديال الأندية



وكالات / سما /

خطف الهلال السعودي بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما قلب تأخره أمام الجزيرة الإماراتي بهدف، لفوز عريض وكاسح بنتيجة 6×1، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات. 

سجل سداسية العلال السعودي، إيجالو (36)، وبيريرا (40)، ومحمد كنو (57)، وسالم الدوسري (77)، وموسى ماريجا (88)، وكاريلو (92)، فيما سجل هدف الجزيرة الوحيد لاعبه عبدالله ديابي بالدقيقة 14.

وقدم الهلال مباراة كبيرة في الأداء أمام الحزيرة وأصبح أكثر الأندية السعودية مشاركة وتحقيقا للفوز في مونديال الأندية.

وضرب الهلال السعودي موعداً منتظرا أمام تشيلسي الانجليزي بطل دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

 

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#الهلال #الإمارات #مونديال الأندية #الجزيرة

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