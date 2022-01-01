خروج غير متوقع لليونايتد من كأس الاتحاد على يد ميدلزبره

وكالات / سما /

نجح فريق ميدلزبره من تحقيق المفاجأة بإقصاء مانشستر يونايتد من الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بالتفوق عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 20 ولكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعلى عكس المتوقع أضاعها حيث مرت الكرة بجوار القائم الأيمن بقليل.

بعد ذلك نجح جادون سانشو في تسجيل هدفه الأولى بقميص اليونايتد على ملعب أولد ترافورد بعد كرة طويلة وصلت له عند منطقة الجزاء وروض الكرة قبل أن يسددها بإتقان لتسكن شباك ميدلسبره.

كان من المتوقع أن يصبح أمام يونايتد طريقاً مفتوحاً لإضافة المزيد من الأهداف، لكن أداء الضيوف تحسن للغاية حتى نجح مات كروكس من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64 بعد كرة خدعت دفاع اليونايتد ووصلت له بلا رقابة داخل المنطقة وأسكنها شباك الحارس دين هندرسون.

واصل مانشستر يونايتد ضغطه لمحاولة إيجاد الأهداف، وأضاع كريستيانو رونالدو وراشفورد أكثر من محاولة، كما أضاع برونو فيرنانديز كرة سهلة بعد خطأ من الدفاع ولكن تسديدته اصطدمت بالقائم.

وواصل فريق المدرب رالف رانجنيك محاولاته لكن الحارس جوي لوملي كان متيقظاً لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين.

كان يونايتد قد أجرى بعض التغييرات بدخول إيلانجا مكان راشفورد وفريد مكان بوجبا وفيل جونز مكان فاران بالإضافة لدخول خوان ماتا مكان جادون سانشو في الوقت الإضافي الأول، لكنه لم يستطع إيجاد الحلول لإنهاء المباراة في الأوقات الإضافية لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح واصل كل فريق في التسجيل بنجاح حتى أضاع اللاعب الشاب أنتوني إيلانجا الركلة الترجيحية الثامنة لينتصر ميدلزبره بنتيجة 87 في الركلات ويتأهل للدور التالي.