اذاعة الجيش: طائرة غانتس تحلق فوق الأجواء السعودية (صور)

القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرة التي نقلت وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس من تل أبيب إلى البحرين، مرت فوق الأجواء الأردنية والسعودية.

وكتب دورون كادوش، مراسل الإذاعة الذي يرافق غانتس في زيارته إلى البحرين: "هبط وزير الجيش بني غانتس قبل بضع دقائق في زيارة رسمية للبحرين. أول زيارة رسمية لوزير جيش إسرائيلي إلى الخليج العربي. في الطريق مرت الطائرة التابعة للقوات الجوية فوق العاصمة الأردنية عمان (في الصورة) وفوق المملكة العربية السعودية".

وقال في تغريدة أخرى: "الطائرة التي نقلت غانتس إلى البحرين هي من طراز بوينغ 707 التي كانت في خدمة سلاح الجو الإسرائيلي منذ عام 2011. في الماضي كانت الطائرة في خدمة الرؤساء المصريين (القوات الجوية المصرية 1) وهي الطائرة التي نقلت (الرئيس المصري الراحل أنور) السادات عام 1977 في أول زيارة تاريخية له لإسرائيل".

كما نشر مراسل القناة 11 وإذاعة "كان" تغريدة قال فيها: "هبط وزير الدفاع بني غانتس في البحرين في رحلة عسكرية (رام 295) التي حلقت فوق المملكة العربية السعودية".