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الصحة تصدر بيانا بخصوص ما يتم تدواله عن بيع الصيدليات لفحص كورونا المنزلي دون أدنى علم

الثلاثاء 01 فبراير 2022 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تصدر بيانا بخصوص ما يتم تدواله عن بيع الصيدليات لفحص كورونا المنزلي دون أدنى علم



رام الله/سما/

أكدت وزارة الصحة بأنها تسمح باستخدام مواد فحص الكورونا المعترف بها من منظمة الصحة العالمية والمسجلة لديها، مشددة على أنها تتابع ما يتم توثيقة من المنظمة لضمان الأمن الطبي والصحي.

وقال مدير عام المهن الطبية المساندة أسامة النجار في بيان صحفي، إن ما يجري تداوله بخصوص الفحوصات المنزلية للكورونا والتي "بدأت العديد من الصيدليات تتاجر بها دون أدنى علم أو مراجعة لما هو مسموح وما هو ممنوع استنادا إلى أسس علمية موثقة".

وبينت أنه بتاريخ 5/11/2020 سمحت باستخدام نوعين من فحص كورونا السريع كانت منظمة الصحة العالمية قد سمحت بشكل رسمي باستخدامهما، هما: "Panbio Covid-19 Ag Rapid test - Abbott Diagnostics" و"Standard Q Covid -19 Ag test - SD Biosensor Inc".

وأضافت: "تم إعلام وكلاء هذه الشركات وكافة المختبرات بذلك وأن أي مواد غيرها غير مقبولة وممنوعة لدى وزارة الصحة، علماً أن هذه المواد لاستخدام المرافق الصحية (المختبرات) وليس للاستخدام الشخصي".

وبعد أن بدأت بعض الشركات تسوق للفحص المنزلي تم مراجعة منظمة الصحة العالمية التي أفادت أن نوعاً واحداً فقط تم اعطاؤه موافقة طارئة لاستخدامه وهو "Panbio Covid-19 Ag Rapid test - Abbott Diagnostics"، وأن الوزارة دققت وتأكدت من ذلك على موقع منظمة الصحة العالمي

#وزارة الصحة الفلسطينية #أسامة النجار #الصحة العالمية

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