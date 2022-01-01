من هي المرأة التي تبقى في قلب الرجل ؟

يحب الرجل المرأة التي تكلمه، حتى يستطيع الإعتماد عليها في بعض الأمور الشخصية والعملية، وحل بعض المشاكل التي يمر بها، لأن هذا يجعله يرى بها التقدير الذي يجعلها تبقى في قلبه.