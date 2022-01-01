من هي المرأة التي تبقى في قلب الرجل ؟

تختلف طبيعة واحتياجات كل رجل عن الآخر ولكن تبقي هناك صفات ثابتة يحلمون أن تكون في شريكة حياتهم، فما هي المرأة التي تبقى في قلب الرجل ؟.. وما الذي يمكن أن تفعله المرأة حتي تبقي في قلب الرجل دائما؟..
ما هي المرأة التي تبقى في قلب الرجل ؟
المرأة الثقيلة:
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يحب الرجل المراة الثقيلة في مشاعرها، فلا يتعلق قلبه بالمراة الخفيفة التي تبوح له بمشاعرها بشكل سريع، لانه يرى بها القوة والتحدي التي تجعلها تبقى في قلبه.
المرأة التي تكمله:
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يحب الرجل المرأة التي تكلمه، حتى يستطيع الإعتماد عليها في بعض الأمور الشخصية والعملية، وحل بعض المشاكل التي يمر بها، لأن هذا يجعله يرى بها التقدير الذي يجعلها تبقى في قلبه.
المرأة المتجددة:
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يحب الرجل المرأة التي تجدد نفسها طوال الوقت، والتي تفاجأه دائما، حتى لا يشعر بالملل تجاهها وتبقى في قلبه.
المرأة البسيطة:
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يحب الرجل المرأة البسيطة، التي لا تشكو باستمرار، وتتصالح بأقل الأشياء، ولا تطلب منه أشياء لا يتحملها، مثل كلمات الحب وغيرها، لأن البساطة تجعلها تبقى في قلبه.
المرأة المحترمة:
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يحب الرجل المرأة المحترمة، التي لا يوجد في حياتها غيره، وذات خلق حميدة، مما يجعلها ذلك تبقى في قلبه.
أقوى الكلمات التي تجعل المراة تبقى في قلب الرجل
بحبك:
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هذه الكلمة تعتبر من أكثر الكلمات التي تجعلك تبقى في قلب الرجل، لأنها تجعله يشعر بالشجن والغرام.
اشتقتلك:
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هذه الكلمة تعتبر من أكثر الكلمات التي تجعلك تبقى في قلب الرجل، لانها تجعله يشعر بمدى حبك واشتياقك له.
احتاجك بجانبي:
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هذه الكلمة تعتبر من أكثر الكلمات التي تجعلك تبقى في قلب الرجل، لأنها تجعله يشعر بكبريائه.
لا استطيع العيش بدونك:
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هذه الكلمة تعتبر من أكثر الكلمات التي تجعلك تبقى في قلب الرجل، لأنها تجعله يشعر بأهميته لكي.
احترمك وأقدرك:
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هذه الكلمات تعتبر من أكثر الكلمات التي تجعلك تبقى في قلب الرجل، لانه تجعله يشعر بمدى حبك له.