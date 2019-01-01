بوليسيتش يصدم جمهور تشيلسي بتصريحٍ ناري

وكالات / سما /

اعترف كريستيان بوليسيتش، نجم فريق تشيلسي، بأن الأمور لم تسير وفقاً لما كان يُخطط له هذا الموسم مع البلوز في كافة المُسابقات.

وشارك بوليسيتش هذا الموسم في 19 مُباراة فقط مع البلوز، سجل فيهم 3 أهداف، وصنع 3 أهداف لزملائه، وينتظر منه الجمهور والمُدرب توماس توخيل الكثير.

وقال بوليسيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”من الواضح أن هناك لحظات صعود وهبوط هذا العام، وبالطبع ليس هذا بالضبط ما كُنت أريده، والأمور ليست كما أردت أن تكون الآن”.

وتابع النجم الأمريكي حديثه بالقول :”هذا أمر صعب، لم ألعب دائماً في المراكز التي أريد اللعب فيها”.