بوليسيتش يصدم جمهور تشيلسي بتصريحٍ ناري

اعترف كريستيان بوليسيتش، نجم فريق تشيلسي، بأن الأمور لم تسير وفقاً لما كان يُخطط له هذا الموسم مع البلوز في كافة المُسابقات.
وشارك بوليسيتش هذا الموسم في 19 مُباراة فقط مع البلوز، سجل فيهم 3 أهداف، وصنع 3 أهداف لزملائه، وينتظر منه الجمهور والمُدرب توماس توخيل الكثير.
وقال بوليسيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”من الواضح أن هناك لحظات صعود وهبوط هذا العام، وبالطبع ليس هذا بالضبط ما كُنت أريده، والأمور ليست كما أردت أن تكون الآن”.
وتابع النجم الأمريكي حديثه بالقول :”هذا أمر صعب، لم ألعب دائماً في المراكز التي أريد اللعب فيها”.
وأضاف :”لكني أعتقد أنها مهارة جيدة أن تكون مُتعدد المهام، وأن تكون قادراً على لعب كل أنواع المراكز، وأن تتمتع بنقاط قوة مُختلفة في أرض الملعب”.
وأكمل لاعب البلوز حديثه بالقول :”لقد تعلمت الكثير، وأنا جاهز لكي أكون في مكان خلال المُباريات أشعر بالارتياح فيه كما أتمنى”.
وكان بوليسيتش قد انضم لتشيلسي في 2019 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، ومنذ ذلك الحين لعب مع البلوز في 96 مُباراة، سجل فيهم 20 هدفاً، وصنع 26 هدفاً لزملائه.