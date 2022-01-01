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لجان طوارئ القدس تعلن جهوزيتها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي

الأربعاء 26 يناير 2022 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان طوارئ القدس تعلن جهوزيتها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت لجان الطوارئ في مدينة القدس، استعداداتها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.

وللعام العاشر على التوالي، يتم تشكيل لجان طوارئ لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية في فصل الشتاء، وتم فتح 12 غرفة طوارئ في عدة أحياء وبلدات في محافظة القدس بمشاركة 300 متطوع، للمساهمة في إزالة الثلوج المتراكمة في الطرق، وتنظيم مصارف المياه في الشوارع وقرب منازل المواطنين.


وقال منسق فرق الطوارئ في القدس جاد الغول لـ”وفا”: “قمنا بالاستعدادات اللازمة لمساعدة أي متضرر من المنخفض في مدينة القدس، ونرجو من الجميع الانتباه لوسائل التدفئة بشكل عام وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم”.

وأضاف: “قمنا بتجهيز أربعة ماتورات كهربائية لحالات الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي، وشفاطات للماء وأدوات ومجارف، وتم التنسيق مع المستشفيات لنقل أي حالة، والتنسيق مع حراس المسجد الأقصى لايصالهم في ساعات الصباح”.

#لجان طوارئ القدس #المنخفض الجوي

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