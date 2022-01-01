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بلدية غزة تجهز بركة احتياطية لتجميع مياه الأمطار

الأربعاء 26 يناير 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تجهز بركة احتياطية لتجميع مياه الأمطار



غزة/سما/

شرعت لجنة الطوارئ في بلدية غزة منذ ساعات الصباح بتجهيز بركة احتياطية لتجميع مياه الأمطار في أرض الوحيدي في حي المنارة وسط مدينة غزة، ضمن استعدادات بلدية غزة لاستقبال المنخفض الجوي الجديد.

وذكرت اللجنة بأن عملية تجهيز البركة الاحتياطية في أرض الوحيدي التي تقدر مساحتها بـ 10 دونمات، تهدف إلى حماية حي المنارة من الغرق حال تساقط الأمطار بغزارة، واستقبال مياه الأمطار القادمة من شارع أسماء بنت ابي بكر ومنطقتي المشاهرة والزرقاء المحيطتين بالمنطقة، وترشيحها للخزان الجوفي.


 
وأضافت أن القدرة الاستيعابية للبركة تقدر بـ 30,000 كوب من مياه الأمطار، وسيتم استخدامها في أوقات الطوارئ لمنع ارتفاع منسوب مياه الأمطار في حي المنارة وشارع الشهيد أحمد الجعبـ.ـري "النفق" عند ارتفاع منسوب المياه في بركة الشيخ رضوان.

#بلدية غزة #بركة احتياطية #الأمطار

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