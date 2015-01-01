هل يرحل ديبالا عن اليوفي للإنتر؟

وكالات / سما /

أطلق وكيل اللاعبين فلوفيو فالكاريجي تصريحاً مثيراً بشأن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ومستقبله مع كتيبة السيدة العجوز، مساء أمس الثلاثاء.

فالكاريجي ادعى أن ديبالا قرر الرحيل عن اليوفي كلاعب حر، بعد نهاية عقده مع الإدارة، ثم الانتقال للعب في صفوف إنتر ميلان بعد ذلك، علماً بأنه لا يمثل اللاعب الأرجنتيني في حديثه.

ويصل العقد الذي يربط ديبالا بإدارة يوفنتوس إلى خط النهاية في يونيو القادم، وتحوم عدة شكوك حول توصل الطرفان إلى اتفاق في الفترة المقبلة من أجل التوقيع على عقد جديد.

ويعقد تعاقد اليوفي مع دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا عملية تجديد عقد ديبالا، علماً بأن البيانكونيري اقترب من حسم الصفقة نظير 75 مليون يورو.

وقال فالكاريجي في تصريحات صحفية” باولو ديبالا سيذهب للإنتر، سترون ذلك، علاقته بمديري يوفنتوس انكسرت تماماً، كل شيء بالنسبة له الآن هو الذهاب للإنتر، الصفقة تقريباً تمت”.

ولا تعد هذه المرة هي الأولى التي يرتبط فيها ديبالا بالإنتر، حيث قد يعمل مع المدير الرياضي بيبي موراتا، الذي تعاقد معه من قبل لليوفي قادماً من باليرمو في 2015.