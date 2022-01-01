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زراعة غزة توضح كميات الأمطار التي هطلت على القطاع خلال 21يوماً (صور)

الثلاثاء 25 يناير 2022 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة توضح كميات الأمطار التي هطلت على القطاع خلال 21يوماً (صور)



غزة/سما/

أعلنت وزارة الزارعة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن كميات هطول الأمطار على مناطق قطاع غزة خلال الـ21يوماً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد أيام الهطول بلغت 21 يوماً بنسبة مئوية للهطول 67.8% من المعدل العام لكافة المحافظات، مبينة أن متوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم بلغ 244.3ملم، ومتوسط الهطول ليوم أمس الإثنين  7.1ملم.

وأشارت إلى أن كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم بلغت 78.9مليون متر مكعب، لافتا إلى أن أعلي هطول أمطار سجل في منطقة النصيرات بـ21ملم.

وفيما يلي احصائيات هطول الأمطار  بالملم على المحافظات الجنوبية:



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#وزارة الزراعة بغزة #الأمطار
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