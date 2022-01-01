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دراسة: 12 شخصا نشروا ثلثي المعلومات حول ضرر اللقاحات في العالم

الأحد 23 يناير 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: 12 شخصا نشروا ثلثي المعلومات حول ضرر اللقاحات في العالم



وكالات / سما /

تدل نتائج دراسة جديدة على أن ثلثي المعلومات حول ضرر لقاح كورونا المنتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي تعود إلى 12 زعيما للرأي الاجتماعي يملكون أكبر عدد من المتابعين في شبكة الإنترنت.

ونشرت قناة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، مقتطفات من الدراسة التي أعدتها مؤسسة "مركز مواجهة الكراهية الرقمية" غير الحكومية البريطانية مفادها أن معظم هؤلاء الأشخاص التي لا تذكر المؤسسة أسماءهم، يعيشون في الولايات المتحدة ويعلنون أنهم أطباء أو سياسيون.

وخلافا لمستهلكي الإنترنت الذين يعلنون أنفسهم كمشككين في فائدة اللقاحات يستخدم معارضو اللقاحات أساليب عدوانية لإقناع الآخرين للتخلي عن التطعيم.

وتشير الدراسة إلى أنه تمت إزالة كمية كبيرة من المعلومات الكاذبة حول التطعيم بعد أن بدأت الشركات التي تدير شبكات التواصل الاجتماعي مكافحة الدعاية ضد التطعيم. في الوقت ذاته حذرت المؤسسة من أن جزءا من هذه المعلومات لا تزال تنتشر في شبكة الإنترنت، فيما ينشر معارضو التطعيم معلوماتهم تحت أسماء أخرى ومن صفحات المستهلكين الآخرين، مما يسمح لهم بالتغلب على حظر النشر.

#اللقاحات #العالم #كورونا #الإنترنت #اوميكرون #التطعيم

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