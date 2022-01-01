طبيب يكشف ما الذي يجب عمله عند ظهور أعراض "أوميكرون"

وكالات/سما/

أعلن الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير خبراء الرعاية الصحية في إدارة الصحة بمدينة موسكو، أن علاج متحور "أوميكرون" ممكن بأدوية تتوفر عادة في صيدلية البيت، باستثناء المضادات الحيوية.



ويشير الطبيب، إلى أن الإصابة بمتحور "أوميكرون" أخف من متغيرات الفيروس التاجي المستجد السابقة، وتظهر أعراضها على شكل ضعف، وألم في العضلات، وارتفاع درجة الحرارة، ورشح وسعال. أي أنها شبيه بأعراض أمراض نزلات البرد الشائعة. ولكن مع ذلك يجب عزل المصاب وتخفيض درجة حرارته إذا كانت فوق 38 درجة بواسطة أي دواء مخفض للحرارة متوفر في المنزل. كما يجب غسل الأنف بمحلول ملحي وعمل غرغرة. ويجب استبعاد المضادات الحيوية لأنها لا تؤثر في الفيروسات، وتزيد من العبء على جسم المريض.

ووفقا لتعليمات وزارة الصحة، يمكن علاج متحور "أوميكرون" باستخدام أدوية مضادة للفيروسات مثل أوميفينوفير (أربيدول ، أربيفلو ، إلخ) وإنترفيرون ألفا (جريبفيرون ، نازوفرون ، إلخ) ، التي تباع في الصيدليات من دون وصفة طبية وتناولها بالجرعة الصحيحة آمنة تماما.

وينصح الطبيب، بالإكثار من شرب السوائل واستبعاد الأطعمة الدهنية والمقلية من النظام الغذائي، وتناول الفواكه الغنية بفيتامين С، وعلى المحيطين بالمريض مراعاة الإجراءات الصحية المعتمدة.