الأردن: ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار "الملكة علياء الدولي" 122% العام الماضي

عمان/سما/

أعلنت "مجموعة المطار الدولي"، المسؤولة عن إدارة مطار "الملكة علياء الدولي" في العاصمة الأردنية عمان، أن أعداد المسافرين ارتفعت خلال العام الماضي 122% مقارنة مع العام 2020.

وقالت المجموعة في بيان لها، اليوم الخميس، إن المطار استقبل نحو 4,560 مليون مسافر العام الماضي خلال عام 2021.

وأضافت أن حركة الطائرات عبر المطار ارتفعت العام الماضي بنسبة 92,4% مقارنة بالعام 2020، فيما زادت حركة الشحن الجوي بنسبة 20,8% لتصل إلى 58278 طنا.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا كلود إن إجمالي الحركات الفعلية المسجلة في عام 2021 كانت ضمن التوقعات، لكن أرقام هذه الحركات لم تقترب بعد من المستويات المرغوبة.

وعبر عن أمله بالسير مع قطاع النقل الجوي العالمي على المسار الصحيح لاستعادة حركة المسافرين المسجلة قبل انتشار جائحة "كورونا".

وأكد مواصلة تشغيل مطار الملكة علياء الدولي وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات.