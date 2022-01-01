ملابس شتوية لطيفة تناسب الطقس البارد (صور)

هل تحتارين ماذا ترتدي خلال فصل الشتاء 2022؟ هل أنتِ في حيرة كل صباح لاختيار الملابس قبل ذهابك إلى العمل أو طلعات صباحية؟

إن كنت تبحثين عن قطع أساسية لوضعها في خزانة ملابسك وتنسيقها بعدة الطرق مع الاهتمام أن تكون من الصيحات الرائجة هذا العام 2022، إذاً لا تقلقي يا عزيزتي إن الأمر بسيط جداً لأن هناك قطعاً بعنيها يمكنك اللجوء إليها لأن مختلف الفتيات لا يمكن أن تختلف عليها كما أنها يمكن أن تضيف لكِ مظهر أنيق بطريقة بسيطة.

جمعنا لكِ عزيزتي الأنيقة أبرز القطع الأساسية والعملية والتي تناسب المرأة العاملة أيضاً والتي يمكنك اختيارها هذا الشتاء للحصول على مظهر رائع يخطف الأنظار إليك بمختلف الأوقات بطريقة مميزة وغير تقليدية.

الكنزات الصوفية 2022

تعتبر الكنزات الصوفية النسائية في أشهر فصل الشتاء ليست ثورية ولكن مثل جميع الملابس، تأتي أنماط معينة من الموضة وتخرج منها، لقد رأينا الكنزات القصيرة المنقوشة وتقنيات الزينة أيضاً خلال السنوات القليلة الماضية ولكن ما هو الموضة لهذا الشتاء؟ خيار رائع للاختيار هذا العام هو سترة كبيرة الحجم مع بنطلون جلد ضيق أو جينز.

ويعد فصل الشتاء له خصوصية رائعة، وله سحر خاص في كثير من الأمور، وأهمها الملبس الذي يود الشخص أن يكون مميزاً فيه دائماً، فالجميع يبحث عن التميز في فصل الشتاء وخصوصا المرأة.

الدفء في شتاء قارس يحتاج إلى قطعة راقية وفريدة وساحرة، ولا أجمل من الكنزة بقبّة العنق العالية، حيث تمنح الدفء والجمال والأناقة في آنٍ واحد، وهي تشكل إحدى صيحات الموضة لشتاء 2022 لذا احرصي سيدتي على أن تكون تشكيلة ثيابك الشتوية تتضمن أكثر من كنزة بعنق عالٍ وبألوانها الراقية مع أهمية أن تعرفي كيفية تنسيقها بطريقة مميزة في حال ارتديتها مع التنورة أو السروال الواسع أو الفستان أو الأوفرول ..

كنزة صوف مع بنطلون جينز

عزيزتي الأنيقة عند البحث عن أفكار لتنسيق الكنزات والبلايز كبيرة الحجم وبلايز صوف قبة، فإن المظهر الجيد الذي لا ينتهي أبداً هو الجينز الأزرق الكلاسيكي يتناسب مع كل الكنزات المذكورة أعلاه، وعندما تقومين بإقران الجينز الأزرق عالي الخصر مع سترة فضفاضة ستتمتعين بأسلوب بسيط سيبدو دائماً في الاتجاه.