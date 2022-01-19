أسعار تذاكر كأس العالم قطر 2022

وكالات / سما /

تنطلق اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث: تتوفر مجموعات متنوعة من التذاكر، بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم، للاستمتاع بمباريات البطولة المرتقبة.

وتبدأ المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة، وتختتم في 8 من فبراير المقبل عند الواحدة ظهراً، وتتاح خلالها الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: qatar2022.qa/tickets.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، وتبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة، ثم إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم، كاملة أو جزئياً، وكذلك غير المؤهلين لشراء التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل، مع الإفادة بتفاصيل الخطوات التالية، وإعلامهم بآخر موعد لدفع قيمة التذاكر المخصصة للمشجعين.

وفي ضوء القواعد التي اتبعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيع تذاكر النسخ السابقة من كأس العالم في أعوام 2010 و2014 و2018؛ يستفيد المشجعون من سكان الدولة المستضيفة للبطولة من أسعار خاصة لتذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ من 40 ريالاً قطرياً لمباريات النسخة المقبلة من المونديال.

الصورة أدناه توضح أسعار بيع التذاكر حسب الفئات بعملة الريال القطري





