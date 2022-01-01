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فيديو.. الصداقة يخطف الفوز من أنياب الاهلى.. والشاطئ يواصل التعثر

الأربعاء 19 يناير 2022 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الصداقة يخطف الفوز من أنياب الاهلى.. والشاطئ يواصل التعثر



غزة / سما /

خطف الصداقة فوزاً صعباً من أنياب الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الممتازة. 

سجل هدف فوز الصداقة، يوسف سالم(83)، ليرفع الصداقة رصيده إلى (8) نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند (5) نقاط في المركز العاشر.

الشاطئ (0×3) اتحاد بيت حانون

وعلى ملعب خانيونس تلقى الشاطئ هزيمة سادسة من اتحاد بيت حانون بثلاثية نظيفة ضمن منافسات نفس الجولة.

سجل ثلاثية بيت حانون، عبد الرحمن وشاح (24) من ركلة جزاء، وعماد السماعنة(28) وعاهد أبو مراحيل (53)، ليرفع بيت حانون رصيده إلى (12) نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الشاطئ في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

شباب الزوايدة(1×1) خدمات النصيرات 

وفي دوري الدرجة الأولى احتكم فريقا شباب الزوايدة وخدمات النصيرات للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

وتقدم خالد السيد بالهدف الأول للزوايدة، وتكفل عبد الله المجايدة بتعديل النتيجة للنصيرات في الدقيقة (54). 

رفع الزوايدة رصيده إلى (15) نقطة في المركز الأول، فيما رفع النصيرات رصيده إلى (14) نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المجمع الإسلامي.

#دوري الممتازة #خدمات الشاطئ #الصداقة #الأهلي #اتحاد بيت حانون

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