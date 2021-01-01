فلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021

القاهرة /سما/

صوتت فلسطين بـ "15 نقطة" لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، في جائزة "ذا بيست" والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا لأفضل لاعب على مدار العام، وهي أعلى نقاط عربية لصلاح في التصويت وهو التقييم الأعلى بين جميع ممثلي المنتخبات العربية.

يشار إلى أنه جرت العادة أن يتم اختيار الفائز، عبر تصويت مقسم بالتساوي على 4 فئات هي: المديرون الفنيون لمنتخبات العالم، وقائدو تلك المنتخبات، والصحفيون والجماهير.

وفيها يحصل صاحب الاختيار الأول في التصويت على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للاختيار الثاني، ونقطة وحيدة لصاحب الاختيار الثالث.

وحسب بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة حصلت عليه "سبوتنيك"، جاء تصويت فلسطين الأعلى عربيا بحصيلة (15 نقطة) لمحمد صلاح من قبل ممثليها.

وأضاف البيان أن تصويت ممثلي فلسطين جاء كالتالي:

القائد عبد اللطيف البهداري: محمد صلاح، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب مكرم دبوب: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي.

الإعلامي مجدي قاسم: محمد صلاح، كريم بنزيما، نجولو كانتي.

وقد أعلنت جائزة ذا بيست حصول نجم مصر محمد صلاح على المركز الثالث عالميا لعام2021 حيث حصد صلاح 39 نقطة، خلف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، الذي ظفر بالمركز الأول مقابل 48 نقطة، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان حيث حصد المركز الثاني ب 44 نقطة.

