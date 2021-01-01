  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021

الثلاثاء 18 يناير 2022 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021



القاهرة /سما/

صوتت فلسطين بـ "15 نقطة" لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، في جائزة "ذا بيست" والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا لأفضل لاعب على مدار العام، وهي أعلى نقاط عربية لصلاح في التصويت وهو التقييم الأعلى بين جميع ممثلي المنتخبات العربية.

يشار إلى أنه جرت العادة أن يتم اختيار الفائز، عبر تصويت مقسم بالتساوي على 4 فئات هي: المديرون الفنيون لمنتخبات العالم، وقائدو تلك المنتخبات، والصحفيون والجماهير.

وفيها يحصل صاحب الاختيار الأول في التصويت على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للاختيار الثاني، ونقطة وحيدة لصاحب الاختيار الثالث.

وحسب بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة حصلت عليه "سبوتنيك"، جاء تصويت فلسطين الأعلى عربيا بحصيلة (15 نقطة) لمحمد صلاح من قبل ممثليها.

وأضاف البيان أن تصويت ممثلي فلسطين جاء كالتالي:

القائد عبد اللطيف البهداري: محمد صلاح، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب مكرم دبوب: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي.

الإعلامي مجدي قاسم: محمد صلاح، كريم بنزيما، نجولو كانتي.

وقد أعلنت جائزة ذا بيست حصول نجم مصر محمد صلاح على المركز الثالث عالميا لعام2021 حيث حصد صلاح 39 نقطة، خلف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، الذي ظفر بالمركز الأول مقابل 48 نقطة، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان حيث حصد المركز الثاني ب 44 نقطة.
 

#فلسطين #محمد صلاح #مصر #جائزة ذا بيست #الاتحاد الدولي لكرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

اسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

سعيد-خطيب-زاده-المتحدث-باسم-وزارة-الخارجية-الإيرانية-1-730x438

هآرتس: إيران والولايات المتحدة والخطة “ب”.. بين صبر ينفد ورغبة في التوصل إلى اتفاق

20220113115426anapicp-aa_ar_pho_gen-20220113145145-26634423-.h-730x438

تقرير: شهادات تؤكد وفاة مسنّ فلسطيني أثناء احتجازه من الاحتلال وعائلته تطالب بتحقيق دولي

JHB0V

غزة تطلق نداء استغاثة عاجل: القطاع يعاني من أزمة مياه حادة وتلوث خطير لمياه الخزان الجوفي

20220118053903

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

فصائل المقاومة تتوعد إسرائيل.. وتعقب على تصريحات الوزير الصالح بشأن غزة

الاتصالات الفلسطينية