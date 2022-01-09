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الكاميرون تهزم بوركينا فاسو في افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)

الإثنين 10 يناير 2022 04:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكاميرون تهزم بوركينا فاسو في افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)



ياوندي/سما/

حول المنتخب الكاميروني تأخره بهدف إلى تقدم على منتخب بوركينا فاسو (2-1) في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وسجل اللاعب جوستافو سانجاري أول أهداف منتخب بلاده "الخيول" والبطولة، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للقاء.

ورد قائد منتخب الكاميرون "الأسود غير المروضة" المهاجم، فينسيت أبو بكر، الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين من ركلتي جزاء في الدقيقتين (40 و45) من عمر المباراة المقامة على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.



وحصد منتخب الكاميرون نقاط المباراة الثلاث، بعد هذا الفوز، وتصدر قائمة المجموعة الأولى للبطولة، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر (كابو فيردي)، التي ستقام مساء اليوم أيضا، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

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