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برشلونة يقع في فخ التعادل مع غرناطة

السبت 08 يناير 2022 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يقع في فخ التعادل مع غرناطة



مدريد/سما/

فرض فريق غرناطة التعادل على ضيفه برشلونة (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وتقدم برشلونة بهدف سجله المهاجم الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة الـ57، ورد لاعب خط الوسط الإسباني أنتونيو بويرتاس بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت القاتل بحلول الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للقاء.

وأكمل الفريق الكتالوني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 بعد طرد لاعب خط وسطه الشاب بابلو مارتن بايز جافيرا، البالغ من العمر 17 عاما، والمعروف بـ"جافي".

واكتفى برشلونة بنقطة وحيدة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 32 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، يشغل غرناطة المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.

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