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الهيئة المُستقلة تقود تحركات لحل أزمة جامعة بيرزيت

الخميس 06 يناير 2022 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة المُستقلة تقود تحركات لحل أزمة جامعة بيرزيت



رام الله / سما /

قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك "إن اجتماعاً عقد اليوم الخميس، في مقر الهيئة مع ممثلي الكتل الطلابية المُحتجة في جامعة بيرزيت".

وأشار دويك في منشور على صفحته فيسبوك مساء اليوم " إنه تم خلال الاجتماع الاستماع الى مطالب الكتل الطلابية، وبناءً على ذلك فقد تقرر عقد اجتماع يوم غد الجمعة في مقر الهيئة يضم ممثلي الكتل وممثلين عن مجلس أمناء وإدارة جامعة بيرزيت."

ولفت دويك الى ان هذه الاجتماعات تأتي في اطار السعي لاستمرار تعاطي الاطراف الايجابي مع تدخل ومبادرة الهيئة وصولاً الى حل الازمة في الجامعة وعودة انتظام الدراسة فيها.

#الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان #جامعة بيرزيت

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