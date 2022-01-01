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وفاة الفنان المصري أحمد الحجار

الأربعاء 05 يناير 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان المصري أحمد الحجار



وكالات / سما /

أعلن الفنان المصري علي الحجار، فجر يوم الأربعاء، عن وفاة شقيفه الفنان والملحن المصري أحمد الحجار، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل وموعد الجنازة.

وأحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية لحن لشقيقه علي الحجار أغنية .

وقدم العديد من الأعمال منها أغنيات لهشام عباس وأنوشكا وعلي عبد الخالق، كما وضع موسيقى وألحان أغاني 18 فيلما سينمائيا من أشهرها فيلم "أمريكا شيكا بيكا" التي غناها محمد فؤاد.

كما قدم 4 ألبومات غنائية وأشهر أغنياته "عود".

#أحمد الحجار #علي الحجار

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