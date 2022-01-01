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حماس تعلق على قرار إقامة مشاريع استيطانية ضخمة بالجولان

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على قرار إقامة مشاريع استيطانية ضخمة بالجولان



غزة / سما /

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الثلاثاء على مصادقة حكومة الاحتلال على مشاريع استيطانية ضخمة لمضاعفة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل.

وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان صحفي، على أن القرار يعتبر عدوانا جديدا على الأرض والحقوق العربية، وامتداد لعدوانها على شعبنا وأرضنا الفلسطينية المباركة.

وقال إن "هذه المشاريع الاستيطانية تؤكد من جديد سلوك العربدة الذي يمارسه الاحتلال، وسياسته التوسعية في المنطقة، ضاربًا عرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية".

وشدد قاسم على أن "السعار الاستيطاني لحكومة الاحتلال لن يفلح في تغيير حقائق التاريخ، ولا هوية الأرض العربية، وستبقى حقوق أمتنا هي الثابت، وسينتهي وجود هذا المستوطن الصهيوني الغريب عن الأرض العربية".

وأضاف "هذا العدوان الصهيوني على أرضنا الفلسطينية والأرض العربية يلزمه تصعيد من جماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل قواها الحيّة، لمقاومة هذا المشروع الصهيوني، ووضع حد لعربدته في المنطقة".

#حركة حماس #قطاع غزة #حازم قاسم #مشاريع استيطانية

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