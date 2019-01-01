نقابة العاملين في مستشفى الهلال الأحمر بالبيرة تعقد مؤتمرا موسعا لاعضائها

نظمت نقابة العاملين في مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة اليوم مؤتمرا موسعا لاعضائها، بحضور 154 عضوا في النقابة وممثلي نقابة العاملين في المقر العام للهلال الأحمر والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأعضاء من الهيئة الادارية لجمعية الهلال فرع البيرة، واقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة.
وافتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء، القى بعده ثائر شحادة رئيس نقابة العاملين في المستشفى كلمة أشاد فيها بأعضاء الهيئة العامة، واستعرض انجازات النقابة الأخيرة وأهمها توقيع اتفاقية عمل جماعي مع الهيئة الإدارية للجمعية.
وهنأ شحادة موظفي مستشفى جمعية الهلال الاحمر في البيرة، بحلول العام الجديد واعياد الميلاد وانطلاقة الثورة الفلسطينية، متمنيا ان يكون العام القادم عام التحرر والاستقلال يرفع فيه العلم الفلسطيني على مآذن القدس وكنائسها.
وقال إن العمل النقابي هو جزء أصيل من العمل الوطني ويستهدف نشر الوعي النقابي وتطوير اداء العاملين وظروفهم، وان النقابة عقدت العديد من جلسات الحوار مع الهيئة الإدارية للجمعية بإشراف وزارة العمل ومساندة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتم صياغة وتوقيع اتفاقية عمل جماعي تتضمن تطبيق سلم الرواتب والدرجات واحتساب سنوات الخدمة وعلاوة الأقدمية والهيكلية وغلاء المعيشة، وتعديل علاوة المواصلات وفق تسعيرة المواصلات التي أقرتها وزارة المواصلات، وعلاوة القسم المغلق الذي يشمل العمليات الجراحية والأطفال الخدج.
كما تحدث الدكتور بشار ابو خليل عضو الهيئة الادارية للنقابة عن صندوق التوفير الخاص بالعاملين في مستشفى الهلال الذي تأسس عام 2019، وقال ان ادارة المستشفى لم تلتزم بدفع حصتها للصندوق منذ سنة وتسعة شهور ليبلغ اجمالي المبالغ المتراكمة على الادارة 383 الف شيكل، مضيفا ان ادارة المستشفى حولت دفعة اولى من المبلغ المتراكم مقدارها 104 آلاف شيك الى الصندوق، والتزمت بدفع مبلغ شهري مقداره 16 ألف شيكل.
واضاف ان هذه الأموال سيتم استثمارها في مشاريع تعود بالمنفعة على المساهمين في الصندوق من العاملين.
وألقى اكرم خليل عضو الهيئة الادارية لجمعية الهلال الاحمر فرع البيرة كلمة باسم الهيئة، أكد فيها أن حقوق الموظفين لم تغب عن بال الهيئة الإدارية في كافة اجتماعاتها.
وقال لقد تم تنظيم العديد من الاتفاقيات مع النقابة، وحل العديد من القضايا الفردية وتحديد موعد ثابت لصرف الرواتب، مشيرا الى ان فاتورة الرواتب ارتفعت بنسبة 30%، ووجه الشكر لنقابة العاملين التي ساهمت بفاعلية في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته.
كما القى علاء مياسي امين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كلمة اعرب فيها عن فخره واعتزازه بنقابة العاملين في مستشفى جمعية الهلال الاحمر الفلسطين، وبعضوية النقابة في الاتحاد العام للنقابات.
واضاف ان نقابة العاملين في مستشفى هلال البيرة حققت الكثير بدعم واسناد أعضاء هيئة عامة قوية، وان الاتحاد وقف الى جانبها في جهودها لإنصاف العاملين وتطوير الوضع المالي الذي يجيزه قانون العمل والاتفاقيات الموقعة بين النقابة والإدارة.
واشاد بجهود النقابة للوصول الى العمل اللائق والمساواة، مؤكدا دعم الاتحاد للنقابة التي عززت علاقاتها الداخلية والخارجية، وداعيا الموظفين لدعم نقابتهم والالتفاف حولها، كما وجه شكره للدكتور ابراهيم غنام رئيس الهيئة الادارية لجمعية الهلال الاحمر الذي وقع مع نقابة العاملين اتفاقية العمل الجماعي.
وتخلل الكلمات قصيدة شعر ألقاها مؤيد عبدالقادر بعنوان (النقابة) أشاد فيها بدور النقابة.
وفي نهاية المؤتمر أجاب أعضاء الهيئة الادارية على اسئلة الحضور ومداخلاتهم وتوصياتهم، وكرمت الهيئة الإدارية للنقابة 25 من قدامى الموظفين في المستشفى بتسليمهم دروعا تقديرية، كما تم تكريم نقابة الهلال الأحمر في المقر العام، والاتحاد العام لنقابات العمال، لمساعدتهم في التوصل إلى اتفاقية العمل الجماعي، كما كرمت رئيس الهيئة الادارية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة.