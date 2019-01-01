نقابة العاملين في مستشفى الهلال الأحمر بالبيرة تعقد مؤتمرا موسعا لاعضائها

البيرة /سما/

نظمت نقابة العاملين في مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة اليوم مؤتمرا موسعا ‏لاعضائها، بحضور 154 عضوا في النقابة وممثلي نقابة العاملين في المقر العام للهلال الأحمر والاتحاد ‏العام لنقابات عمال فلسطين وأعضاء من الهيئة الادارية لجمعية الهلال فرع البيرة، واقليم حركة فتح في ‏محافظة رام الله والبيرة.‏

وافتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء، القى بعده ثائر شحادة رئيس ‏نقابة العاملين في المستشفى كلمة أشاد فيها بأعضاء الهيئة العامة، واستعرض انجازات النقابة الأخيرة ‏وأهمها توقيع اتفاقية عمل جماعي مع الهيئة الإدارية للجمعية.‏

وهنأ شحادة موظفي مستشفى جمعية الهلال الاحمر في البيرة، بحلول العام الجديد واعياد الميلاد وانطلاقة ‏الثورة الفلسطينية، متمنيا ان يكون العام القادم عام التحرر والاستقلال يرفع فيه العلم الفلسطيني على مآذن ‏القدس وكنائسها.‏

وقال إن العمل النقابي هو جزء أصيل من العمل الوطني ويستهدف نشر الوعي النقابي وتطوير اداء ‏العاملين وظروفهم، وان النقابة عقدت العديد من جلسات الحوار مع الهيئة الإدارية للجمعية بإشراف وزارة ‏العمل ومساندة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتم صياغة وتوقيع اتفاقية عمل جماعي تتضمن تطبيق ‏سلم الرواتب والدرجات واحتساب سنوات الخدمة وعلاوة الأقدمية والهيكلية وغلاء المعيشة، وتعديل علاوة ‏المواصلات وفق تسعيرة المواصلات التي أقرتها وزارة المواصلات، وعلاوة القسم المغلق الذي يشمل ‏العمليات الجراحية والأطفال الخدج.‏

كما تحدث الدكتور بشار ابو خليل عضو الهيئة الادارية للنقابة عن صندوق التوفير الخاص بالعاملين في ‏مستشفى الهلال الذي تأسس عام 2019، وقال ان ادارة المستشفى لم تلتزم بدفع حصتها للصندوق منذ سنة ‏وتسعة شهور ليبلغ اجمالي المبالغ المتراكمة على الادارة 383 الف شيكل، مضيفا ان ادارة المستشفى ‏حولت دفعة اولى من المبلغ المتراكم مقدارها 104 آلاف شيك الى الصندوق، والتزمت بدفع مبلغ شهري ‏مقداره 16 ألف شيكل.‏

واضاف ان هذه الأموال سيتم استثمارها في مشاريع تعود بالمنفعة على المساهمين في الصندوق من ‏العاملين.‏

وألقى اكرم خليل عضو الهيئة الادارية لجمعية الهلال الاحمر فرع البيرة كلمة باسم الهيئة، أكد فيها أن ‏حقوق الموظفين لم تغب عن بال الهيئة الإدارية في كافة اجتماعاتها.‏

وقال لقد تم تنظيم العديد من الاتفاقيات مع النقابة، وحل العديد من القضايا الفردية وتحديد موعد ثابت ‏لصرف الرواتب، مشيرا الى ان فاتورة الرواتب ارتفعت بنسبة 30%، ووجه الشكر لنقابة العاملين التي ‏ساهمت بفاعلية في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته.‏

كما القى علاء مياسي امين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كلمة اعرب فيها عن فخره واعتزازه ‏بنقابة العاملين في مستشفى جمعية الهلال الاحمر الفلسطين، وبعضوية النقابة في الاتحاد العام للنقابات.‏

واضاف ان نقابة العاملين في مستشفى هلال البيرة حققت الكثير بدعم واسناد أعضاء هيئة عامة قوية، وان ‏الاتحاد وقف الى جانبها في جهودها لإنصاف العاملين وتطوير الوضع المالي الذي يجيزه قانون العمل ‏والاتفاقيات الموقعة بين النقابة والإدارة.‏

واشاد بجهود النقابة للوصول الى العمل اللائق والمساواة، مؤكدا دعم الاتحاد للنقابة التي عززت علاقاتها ‏الداخلية والخارجية، وداعيا الموظفين لدعم نقابتهم والالتفاف حولها، كما وجه شكره للدكتور ابراهيم غنام ‏رئيس الهيئة الادارية لجمعية الهلال الاحمر الذي وقع مع نقابة العاملين اتفاقية العمل الجماعي.‏

وتخلل الكلمات قصيدة شعر ألقاها مؤيد عبدالقادر بعنوان (النقابة) أشاد فيها بدور النقابة.‏

وفي نهاية المؤتمر أجاب أعضاء الهيئة الادارية على اسئلة الحضور ومداخلاتهم وتوصياتهم، وكرمت ‏الهيئة الإدارية للنقابة 25 من قدامى الموظفين في المستشفى بتسليمهم دروعا تقديرية، كما تم تكريم نقابة ‏الهلال الأحمر في المقر العام، والاتحاد العام لنقابات العمال، لمساعدتهم في التوصل إلى اتفاقية العمل ‏الجماعي، كما كرمت رئيس الهيئة الادارية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة.‏