غانتس يكشف سبب تأجيل لقاءه مع أبو مازن.. ويأمل من السعودية التطبيع مع اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، عن سبب تأجيل لقاءه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال غانتس في تصريحات أوردتها صحيفة معاريف الاسرائيلية، إنه "كان من المفترض أن ألتقي بأبو مازن قبل تشكيل الحكومة الحالية لكنني أرجأت اللقاء حتى لا أحبط تشكيل الحكومة".

وحول قطاع غزة، قال غانتس: "إنّ الفترة التي أعقبت عملية "حارس الأسوار" هي أهدأ فترة شهدناها في الجنوب منذ عدة أشهر".

ولفت الى أن إنجاز هذا العام هو استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة تعمل من أجل الجمهور، مضيفا: يسعدني أن أكون جسرا بين اليمين واليسار في الحكومة

وتابع: آمل أن نتمكن من جلب السعوديين إلى اتفاق تطبيع، وفي نفس الوقت نحتاج إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، والسلام مع الأردن ومصر ومع دول اتفاقات أبراهام

وأوضح غانتس، أن التهديد الإيراني أصبح تحدي ذا أهمية متزايدة بسبب الخطر النووي الذي تنتجه طهران