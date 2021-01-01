اسرائيل: متى تبدأ حملة التطعيم بالجرعة الرابعة.. ومن الفئة المستهدفة؟

القدس المحتلة / سما /

تستعد وزارة الصحة الإسرائيلية، لإطلاق حملة تطعيم بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ابتداء من يوم الأحد المقبل، بسحب ما كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت القناة أن إطلاق حملة التطعيم مرتبط بمصادقة المدير العام لوزارة الصحة، نحمان أش، على توصية لجنة الخبراء الوبائية، ببدء تطعليم الأشخاص البالغين من العمر 60 عاما فما فوق والفئات السكانية المعرضة للخطر، بعد أربعة أشهر على تلقيهم الجرعة الثالثة.

وكشفت القناة أنه بعد المصادقة المتوقعة من أش على التوصية التي دعمها 86% من خبراء الفريق الوبائي التابع لوزارة الصحة، سيكون باستطاعة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير، بما في ذلك العاملين في المجالات الطبية، تحديد موعد لتلقي الجرعة الرابعة، بدءا من يوم الأحد المقبل.

ولفت التقرير إلى أن صناديق المرضى تلقت توجيهات من السلطات الصحية والجهات المعنية في الحكومة الإسرائيلية، ببدء الاستعداد لإطلاق الحملة.

وتشمل الاستعدادات إجراء التعديلات المطلوبة في الأنظمة المحوسبة في أجهزة الكمبيوتر في صناديق المرضى، حتى يتسنى لهم الحصول على موعد مناسب للجرعة الرابعة للأشخاص البالغين 60 عاما فما فوق، ومرت أكثر من أربعة أشهر منذ أن تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة.

ورجحت القناة 12 أن تمنح صناديق المرضى التطعيم بالجرعة الرابعة للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير، حتى دون الحاجة لتحديد موعد مسبق، وبمجرد الوصول إلى صناديق المرضى، والتحقق من مرور المدة المناسبة على تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح.

وخلال جلسة اللجنة الوزارية لمواجهة كورونا ("كابينيت كورونا")، شددت مسؤولة خدمات الصحّة العامة في وزارة الصحّة الإسرائيليّة، د. شارون إلروعي - برايس، على أن هناك انخفاضا في الحماية التي توفرها الجرعة الثالثة في مواجهة الفيروس.

من جانبها، أثارت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، النقاش حول إمكانية الحصول على جرعة رابعة، واقترحت أن "أي شخص يريد الحصول على الجرعة الرابعة يجب أن يُسمح له بذلك، على مسؤوليته الخاصة"، حتى قبل صدور قرار حكومي عن الجهات المعنية، بإطلاق حملة تطعيم.

وعبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عن دعمه لإطلاق حملة تطعيم بالجرعة الرابعة، وأوعز للطواقم في وزارة الصحة بالاستعداد والتجهز لذلك؛ ودعا الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير بالإقبال على مراكز التطعيم .

واعتبر بينيت أن توصية لجنة الخبراء تحمل "أخبارا رائعة، ستساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تجتاح العالم. إنني أدعو كل من يستوفي المعايير إلى تلقي التطعيم، وتحمل المسؤولية. اللقاحات تنقذ الأرواح".

وبذلك، قد تصبح إسرائيل، بعد ثلاثة أيام، أول دولة في العالم تطلق حملة تطعيم حكومية بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد للفيروس، في ظل انتشار المتحورة الجديدة أوميكرون.

وتسبب الانتشار السريع لأوميكرون بحظر إسرائيل السفر إلى أكثر من 50 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وقد تتوسع قائمة "الدول الحمراء" خلال الأيام المقبلة.

كما أقر "كابينيت كورونا" في الجلسة الأولى التي يعقدها منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مجموعة جديدة من القيود على عمل المؤسسات التعليمية والمولات والمجمعات التجارية، من المتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ بعد المصادقة على اللوائح والأنظمة ذات الصلة، وموافقة لجنة الدستور والقانون والقضاء ولجنة التعليم في الكنيست.

وأعلن في إسرائيل، أمس الثلاثاء، عن أول وفاة من جراء أوميكرون. وقد باشرت حملة تطعيم بجرعة ثالثة معزّزة تلقّاها أكثر من أربعة ملايين شخص، ومع ذلك لم يتمّ تطعيم ملايين المواطنين بعد، خاصّة المراهقين والأطفال الصغار.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأميركية للأدوية، ألبرت بورلا، قد صرّح بأن جرعة رابعة من لقاحها المضاد ‏لفيروس كورونا المستجد قد تكون مطلوبة في النهاية، لزيادة فعالية التطعيم وتعزيز الحماية من المتحورة أوميكرون.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أنه "اعتقد سابقا أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة بعد مرور 12 شهرا من الحصول على الجرعة الثالثة، لكن مع أوميكرون، قد يلزم تقليص هذا الجدول الزمني".

وقال: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الجرعة الرابعة"، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية تعتمد لقاح "فايزر" لتطعيم السكان.