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حاسبة تكشف فترة قضائك للوقت أمام الشاشة.. تعرّف عليها

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاسبة تكشف فترة قضائك للوقت أمام الشاشة.. تعرّف عليها



وكالات / سما /

كشف مجموعة علماء عن آلة حاسبة جديدة تم تطويرها مؤخرًا، يمكنها عبر الإنترنت أن تكشف مقدار الوقت الذي يقضيه البشر أمام الشاشة.

وعن طبيعة عمل الآلة الحاسبة المطورة فإنها تطلب منك كتابة وقت الشاشة اليومي، عبر برنامج Sortlist، لتتمكن من حساب مقدار أوقاتك أمام الشاشة خلال العام.

الآلة الجديدة تم تطويرها بحيث تخبرك أيضًا بطريقة مقارنة نتائجك التي تحصل عليها مع متوسط ما يقضيه الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 64 عامًا أمام الشاشة، والذي وصل العام الجاري إلى 52.925 دقيقة (36 يومًا و18 ساعة و5 دقائق).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" نشرت تصريحات المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لـ Sortlist، نيكولاس فينيت، الذي قال فيها: إن البشر بدون أن يدروا يقضون المزيد من الأوقات خلف الشاشة، لذا أرادت الشركة تطوير تلك الآلة الحاسبة لتمكنهم من فهم مدى حياتهم الرقمية بشكل أفضل وكامل، ومعرفة كيف يقضى الأفراد معظم أوقاتهم، وطريقة المقارنة مع باقي دول العالم.

وكشفت بيانات من تقرير لـ Hootsuite's Global State of Digital 2021، أن الشخص الطبيعي يقضى في 2021 متوسط 145 دقيقة يوميًا على هاتفه الشخصي، حيث ارتفع المتوسط عما كان عليه في 2020 بواقع 3 دقائق يوميًا.

وعن باقي نتائج التقرير الذي حللته Sortlist، فإن الفرد يقضى ما يصل لـ 1.015 دقيقة في الأسبوع على الهاتف الذكي، و4.410 دقيقة شهريًا و52.925 دقيقة سنويًا على الإنترنت. وترى Sortlist أن الأمر تفاقم بسبب ظروف فيروس كورونا، التى أجبرت الملايين من البشر حول العالم من قضاء المزيد من الأوقات داخل المنزل، والعمل عبر برنامج ZOOM وغيره، وقضاء المزيد من الوقت أمام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن أكثر التطبيقات التي يميل الأفراد إلى استخدامها في المنزل كشفت Sortlist إلى أن اليوتيوب هو الأكثر استخدامًا بواقع 23 ساعة و12 دقيقة شهريًا، وجاء خلفه تطبيق الفيسبوك بواقع 19 ساعة و30 دقيقة، وواتساب ثالثًا بـ 19 ساعة و24 دقيقة، ورابعًا تيك توك بـ 13 ساعة و18 دقيقة شهريًا.

#حاسبة #الشاشة #آلة حاسبة #الوقت

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